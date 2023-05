Kiril Todorov defiende a Ana Guevara: “Ella no los tiene vendiendo trajes de baño, ni en OnlyFans”

La suspensión de las becas a los deportistas desde enero de este año ha motivado que muchos busquen los recursos por su cuenta para poder asistir a las competencias. Entre los casos más sonados está el de las nadadoras artísticas, quienes se vieron en la necesidad de vender trajes de baño, o Diega Balleza, quien abrió su cuenta de OnlyFans para sustentar sus gastos. Al respecto habló Kiril Todorov, ex presidente de la Federación Mexicana de Natación con ESTO, quien aseguró que no es su culpa y mucho menos de Ana Guevara.

“Quién tiene a los atletas vendiendo trajes de baño, subastando medallas, en OnlyFans, no es Ana Guevara, es la Fiscalía Anticorrupción. Un par de agentes del ministerio público, que por motivos personales o profesionales, han hecho una cosa que trasciende a nivel histórico en México y seguramente trascenderán a nivel mundial tanto en la cuestión deportiva como en la cuestión de la desviada, malentendida impartición de justicia”, señaló.

Todorov pronostica malos resultados en París 2024

Todorov cuestionó la falta de figura jurídica del Comité Estabilizador impuesto por la World Aquatics y la falta de una directriz técnica que tendrá repercusión en los resultados que se obtengan en París 2024, situación que también estará alejada de la Conade y de Ana Guevara.

“En este momento, malamente y ojalá y me esté equivocando, no pronóstico muy buen resultado en Juegos Olímpicos o en eventos venideros inmediatos, internacionales, lo vimos lo que pasó en clavados, lo que pasó en artística, muy loable, sin perder de vista que fue una etapa de una Serie Mundial, ojalá y en el Campeonato Mundial ese resultado se refrende, no hablo de una medalla de oro, pasar a finales sería excepcional, pero este Comité, con lo que viene haciendo, a más de un año y medio, no conocemos quienes son, es un comité fantasma, no hay directriz técnica”.

“Lamento que la percepción sea que yo soy el problema, porque Kiril no fue el problema cuando se ganó en su administración, con toda humildad, porque yo no me subo a la plataforma o al trampolín, son los atletas, tres medallas olímpicas en una edición, y una más en otra, cuatro medallas olímpicas, ocho de ocho medallas panamericanas, en una sola edición, nos hemos convertido entre el 20 y 25 por ciento del total de todas las medallas de México en eventos del ciclo olímpico, eso no se hace solo, eso cuesta, por eso cuando me dicen que hay un boquete de de 155 millones, que me digan con qué se consiguió lo que se consiguió”, agregó.

Nota publicada originalmente en ESTO