LeBron James es el nuevo máximo anotador de la NBA ¿Es el mejor de la historia?

Aunque la carrera de LeBron James ya era brillante previo a conseguir el récord de máximo anotador en la historia de la NBA, tras conseguir esta marca que pertenecía a Kareem Abdul-Jabbar, para muchos se convierte en uno de los principales jugadores en la historia de este deporte.

Una vez que superó los 38 mil 387 puntos de Abdul-Jabbar, el famoso ‘Rey’ se conmovió mucho y habló de lo que había logrado, donde agradeció a todas las personas que lo han apoyado.

“A todos quienes han formado parte de esta carrera conmigo estos últimos 20 años, solo quiero darles las gracias porque no sería yo sin toda su ayuda, toda su pasión y todos sus sacrificios para ayudarme a llegar hasta aquí. Nunca jamás, en un millón de años, hubiera soñado con algo mejor de lo que es esta noche”, comentó el basquetbolista en una pausa que tuvo el juego tras conseguir la marca histórica en las duelas de la NBA.

LeBron James recibió el balón por parte de Kareem Abdul-Jabbar en un acto que generó la ovación del público y donde el comisionado de la NBA, Adam Silver, también dio unas palabras sobre el nuevo récord del ‘King‘.

“Es un récord que se ha mantenido durante casi 40 años y que mucha gente pensó que nunca se rompería”.

LEBRON JAMES SE DICE MEJOR QUE MICHAEL JORDAN

Luego de haber conseguido una de las marcas que jamás se pensó se iba a romper, el ex jugador de los Lakers, Shaquille O’Neal, cuestionó a LeBron James sobre quién era el mayor jugador en la historia del baloncesto, por lo que el Rey no dudó en elegirse por encima de Michael Jordan.

“Personalmente, me elijo a mí mismo sobre cualquiera que haya jugado a este juego, pero cada uno tendrá su favorito. Esto es tan surrealista, porque es algo que nunca me había puesto como objetivo ni me lo había propuesto, así que estoy feliz”.

Sobre si va a seguir jugando varios años más, LeBron dijo sentirse bien físicamente para jugar por lo menos un par de años más y buscar un nuevo anillo: “Sé que puedo jugar un par de años más. Por cómo me siento, por cómo ha reaccionado mi cuerpo a lo largo de esta temporada. Si sigo motivado para intentar competir por campeonatos, siento que aún puedo hacerlo por cualquier franquicia”.

GOOGLE CELEBRA EL RÉCOR DE LEBRON JAMES

LeBron James se coloca como uno de los más grandes deportistas de la historia, por lo que la plataforma de búsqueda en internet más importante no quiso quedarse fuera de esta celebración.

Al buscar “LeBron James” en el buscador, además de arrojar los resultados de varios links, también se comparten animaciones sobre canastas, coronas, balones y papelitos de celebración.