Leonardo Ramos apuesta por un equipo intenso

El técnico de los Gallos Blancos, Leonardo Ramos manifestó que ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo y todos están con la disposición de revertir el mal paso que tiene el club, por lo que estarán trabajando muy fuerte para encarar los próximos partidos, además de que será un equipo aguerrido en todas las líneas, esperando que se note desde el encuentro de este viernes cuando visiten al Puebla.

“Hace mucho tiempo que tenía ganas de venir a Querétaro, he seguido al equipo durante mucho tiempo y hoy me toca estar acá, al frente de la institución y pondremos lo mejor para que el equipo mejore y tengamos varias alegrías. Normalmente cuando un entrenador llega a una institución es porque lo que estaba antes no funcionaba y es normal para cualquier entrenador venir en este tipo de momentos a las instituciones, así que lo único es centrarnos en lo que nos toca por delante, sentir que el equipo va a tener un buen rendimiento en base al trabajo y las situaciones tácticas que podamos utilizar, obviamente tratar de mejorar en todos los aspectos posibles”.

Respecto a lo caracterizará a los Gallos Blancos bajo su mando, externó que le gusta ser intenso en todos los momentos del partido, por lo que tratará de que en esta ocasión no sea la excepción, esperando que se note ese cambio desde el encuentro del viernes ante Puebla, que sin duda será complicado, pero los jugadores han mostrado sus ganas de salir de esta mala racha.

“Soy un entrenador que le da mucha intensidad, me gusta ser agresivo en todas las fases del juego, a nivel defensivo a nivel ofensivo, en la fase de la recuperación, nos gusta llegar con mucha gente a situaciones ofensivas de definición y se verá en el partido que viene algún cambio que hayamos hecho y ojalá que nos dé resultado”.

El estratega uruguayo, manifestó que aún quedan muchos puntos por disputarse y la diferencia entre los equipos no es tan grande, por lo que confía en que todavía se podría aspirar al repechaje, sobre todo porque encontró a un plantel dispuesto a trabajar para revertir el mal paso que tiene hasta el momento el equipo, con tres empates y tres derrotas.

“Yo creo que sí (se puede alcanzar el repechaje), porque aparte los puntos que separan a uno de otro no es tanto, quedan un montón de fechas por delante y quedará en nosotros revertir esta situación con un plantel anímicamente bien, con mucha predisposición para el trabajo y sacar el momento que está viviendo el club, esto solo se revierte con trabajo. Tuvimos ya la oportunidad de tener nuestro primer entrenamiento antes de venir a la conferencia de prensa, no quisimos perder tiempo, llegamos ayer a las 2:30 de la madrugada y a las 8 de la mañana ya estábamos en el club pensando que obviamente estos momentos requieren de apuro y de estar lo antes posible, en ese caso actuamos de esa manera, fuimos al entrenamiento, encontramos un plantel con muy buena predisposición, habido de trabajar y querer mejorar el momento que están pasando y en eso nos encargaremos nosotros, que el equipo mejore y encuentre una mejor cara a lo que es afuera y sobre todo propiamente en la mentalidad de cada jugador que es importante para lo que viene”.

La presentación del nuevo timonel del conjunto queretano, corrió a cargo de Alex Diego, director deportivo del club quién aseguró que es un técnico que tiene toda la experiencia y capacidad para sortear situaciones como las que vive el club, por lo que están contentos con su llegada, al tiempo que les mando un mensaje a la afición, reconociendo que no los han representado como se merecen.

“Estamos aquí para darle la bienvenida a Leonardo Ramos como nuestro director técnico de Gallos Blancos de Querétaro, platicarles el por qué tomamos la decisión y creemos que es la decisión correcta, conocemos la carrera de Leo, lo hemos seguido durante un tiempo, tiene la experiencia en el futbol, pero no solo la experiencia como técnico, sino de llegar a situaciones como la que vivimos hoy en Gallos Blancos de Querétaro con esta urgencia de puntos, sabemos que no hemos tenido los resultados que todos esperábamos, sabemos que no los hemos representado como se debe, decirles que estamos ocupados y trabajando para revertir esa situación”.