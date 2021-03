Liderazgo nato

Adriana Abigail García Hernández formó parte del equipo de futbol femenil que representó al estado en el Internacional Global Cup, llevando al equipo ARSEN FC a enfrentar a Real Morelia, Regias y Zihuatanejo.

“Fue muy gratificante una experiencia muy acercada a lo profesional, desde cuestión de bienvenida, loa partidos. Estoy muy agradecida de ser parte al nombrarme capitana recae mucha responsabilidad, mucha confianza al asignarme como capitana”, contó la futbolista.

La joven jugadora dedica su tiempo a estudiar la carrera de Trabajo Social, cursa el 8º semestre, para apoyarse en sus gastos trabaja en una clínica dental y sus ratos libres los ocupa para entrenar.

Abigail es un referente del futbol que comenzó a jugar desde niña cuando tenía 5 años de edad, ya que su familia es una apasionada por el balón pie.

“Mi tío tenía un equipo mixto, ahí empezamos jugando. Había un torneo que se llamaba inter primarias y ahí se acerca un profesor, Saúl Cruz Almaraz, quien me hace la invitación a colaborar en torneos. A los 8 años empiezo a entrenar en un equipo más formal con Estudiantes ahora Saulas”, contó la jugadora.

Agradeció a sus entrenadores Saúl Cruz Almaraz y al profesor Omar Ramírez Guevara “El Core”.

“El profesor Saúl Cruz es pieza fundamental con quien entrené por más de 10 años con quien fui a nacionales, incluso internacional. Hago visorias para Gallos y saliendo de Gallos me voy al Club Deportivo Oro la Piedad se va consolidando mi formación.

Muchas son las experiencias que ha ganado la jugadora en el futbol entre ellas recuerda una de las últimas finales que tuvo.

“La final con Oro la Piedad contra Petateras de Villagrán, teniendo la final de Copa en Villagrán y de Liga, jugamos como locales, en ambas finales nos llevamos el campeonato con la dicha de anotar en esa final. Recuerdo muchas finales, encuentros que son inexplicables porque son un cúmulo de sentimientos. Hacer mención de la es bonito cuando un familiar está que sientas el respaldo de tu familia, es un punto muy importante”, contó.

Con un espíritu competitivo de una campeona Abigail pidió a los lectores a continuar adelante.

“A pesar de las adversidades adaptarnos a esta realidad que no se dejen caer mantengan la ilusión de volver a un porcentaje de las actividades anteriores. No dejen de buscar sus oportunidades que disfruten cada momento. Recuerden que entre mas oscuro es porque ya esta por amanecer esa frase me la decía mi abuelita”, finalizó.