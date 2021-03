Con carácter hizo frente el desafío

La futbolista Aranza Yuliana Sánchez Torres dio cuenta de lo que fue el representar a Querétaro en el Global Cup que se llevó a cabo en León, de cómo hizo equipo con sus compañeras para defender la camiseta por ARSEN FC y hacer frente al igual a equipos de tradición.

“Creo que no se queda en el intento es una experiencia que nos llevamos para el siguiente torneo, llegar y dar todo o más. Nunca habíamos entrenado juntas y le dimos competencia a equipos que ya llevan años. Eso habla muy bien de nosotras. Fue una experiencia increíble que disfruté muchísimo y espero seguir contemplada para los siguientes torneos, porque ha sido una de las mejores experiencias de mi vida”, declaró la volante.

Deportes Victoria para Gallitas

Originaria del estado, Aranza es una atleta de alto rendimiento que ha tenido que superar muchos obstáculos, para hacerse de una carrera como futbolista adquirió de mucha experiencia en la Sub 17 con Pumas.

“Mi acercamiento al futbol empezó a los 8 años cuando empezaron abrir espacios en las escuelas, era el primer año en mi escuela y decidí meterme porque ya había probado con todos los deportes que enseñaban ahí. Era algo nuevo y me emocionaba mucho el poder participar. Pasando el tiempo elegí quedarme ahí porque la gente me decía que era un deporte de niños. A mi lo que me emocionaba era saber que podía ser incluso mejor que ellos” expuso Sánchez Torres.

Deportes Hat trick de Pacheco

Portando el número 6 Aranza defendió al equipo a quien definió como una familia que desde el principio la acompañó en el proceso de selección, en cada una de las visorias.

Con la humildad de quien ha conocido los éxitos y derrotas agradeció a sus padres, a su familia por ser pieza fundamental en su profesión.

Deportes Valeria Miranda asegura que los equipos ven a Gallos como un rival fuerte

“Me ha apoyado desde chica, me defendían ante quienes decía no podía jugar futbol porque era niña. Me apoyaban para irme a los torneos a los partidos. Sin ellos no hubiera podido llegar tan lejos. Incluso cuando nos tocó estar lejos su apoyo fue incondicional. Quiero agradecerles mucho a mis papás. Una pieza clave en este torneo fue Mari Carmen porque me ayudó a darme cuenta del potencial que tengo y poder aportar más al equipo”, agradeció la jugadora.

El Global Cup se trató de una oportunidad de crecimiento para la deportista quien agradeció a sus compañeras por dar el extra de sus fuerzas dentro y fuera de cancha, al equipo y directivos ARSEN por estar en todo momento.

Deportes Fortaleza perpetua

“Nunca nos dejaron solas. Les agradezco mucho tanto a cuerpo técnico como jugadoras hemos estado unidas en todo. Incluso cuando me he caído me han ayudado a levantarme y se los agradezco porque en un torneo se viven muchas emociones, muchas no son las esperadas pero tienes a compañeras que te ayudan a levantarte a que no te detengas. Creo que es muy valioso y se los agradezco muchísimo que nunca me dejaron caer”, finalizó.