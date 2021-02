Fortaleza perpetua

La fortaleza de Adriana Alejandra Miranda Rodríguez la ha llevado a no detenerse y salir delante de su lesión que sufrió en una de sus rodillas, dentro de poco estará dada de alta de su rehabilitación para volver al campo en cuanto existan mejores condiciones de la pandemia.

Adriana es una persona de retos que supera día a día las dificultades que la operación en la rodilla trajo, siendo un desafió no solo físico sino también emocionalmente. Trabaja por conseguir sus metas, finalizar sus estudios universitarios en Pedagogía y continuar aportando a su equipo de futbol.

Miranda Rodríguez ha hecho frente al camino arduo de su proceso de recuperación ha sido.

“A principios de la pandemia sufrí una lesión grave de rotura de ligamento cruzado anterior y rotura de menisco, lo cual me llevó a estar en quirófano hace aproximadamente ya 6 meses. Ha habido personas que me han ayudado a que sea más ligera la recuperación y que me han ofrecido todo su conocimiento y apoyo como lo es la Directora Técnica Liz Noguez y fisioterapia San Juan”.

Originaria de Atizapán de Zaragoza Estado de México, sanjuanense de corazón inició jugando a los 5 años de edad en el Estado de México con equipos varoniles, a los 10 años llegó a San Juan y de igual manera siguió participación en este deporte con varones, ya que no existía un equipo femenil del cual tuviera conocimiento.

“Tiempo después comencé a jugar con mi primer equipo femenil en el cual ya no me costó tanto adaptarme, ya que haber participado en equipos varoniles ayudó a mi crecimiento como futbolista, encontrando en este equipo al profesor Eliud Castillo, quien me ayudó y motivó a potencializar mis capacidades y habilidades dentro del terreno de juego”, recordó la jugadora.

Adriana ha aportado pasión y entrega en el campo para destacar en los equipos Macro Rayaditas San Juan del Río, la Selección de Querétaro, Libélulas, Tuzas, Ceforde, Aicesa C-11

Con el apoyo 100 por ciento de su familia mantiene sus objetivos claros, ejercer su profesión y seguir jugando.

“Mi principal meta es terminar mi licenciatura, y ejércela de la mejor manera. Otra meta y la cual no es menos importante es regresar a las canchas con un mejor nivel futbolístico para poder entregar todo de mi cada minuto y lograr participar en un nivel más competitivo”, expresó

“El fútbol ha estado en mi desde muy pequeña, es un lugar donde me hace sentir feliz y me hace ser una persona que se propone metas las cuales estoy dispuesta a conseguir, practicar este deporte me apasiona mucho desde la primera vez que lo practique”, agregó.

La jugadora posee un carácter aguerrido, siendo una de sus fortalezas la disciplina. Apasionada que entrega todo de sí en cada partido, con técnica y visión destaca dentro y fuera de cancha.

Adriana invitó a los lectores a cuidar su salud, mantener buenos hábitos.

“Un consejo que les puedo brindar es que No pierdan el entusiasmo por sus metas, no dejen sus sueños en la mente, transfórmenlos en objetivos tangibles”, finalizó.