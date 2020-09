Lizbeth Noguez, profesional del futbol

San Juan del Río tiene el orgullo de contar con la primera y hasta el momento, única Directora Técnica Profesional de Futbol, la profesora Lizbeth Noguez Zúñiga, egresada de la Escuela Nacional para Directores Técnicos.

Noguez dedica su energía a sus grandes pasiones, la docencia y el futbol, Licenciada en Educación Preescolar con Maestría en Educación Lingüística es una mujer que destaca dentro y fuera de las canchas.

Lizbeth posee una personalidad alegre con mucha energía por desarrollar proyectos, tiene sus metas claras, la convicción de tener un equilibrio entre cabeza y corazón. Que sueña con contribuir al deporte en San Juan del Río y del estado desde la trinchera de la formación deportiva.

La sanjuanense no tenía planes de ser Director Técnico, sin embargo, a través de una invitación del Prof. Miguel Rocha a entrenar equipos infantiles es que surgió el interés por hacer las cosas diferentes.

“No sólo entrenar con el conocimiento empírico. Gracias al Profesor que me brindó dicha oportunidad y me dio un voto de confianza al entrenar a los más peques de su escuela de futbol Pachuca es que me especialicé en este deporte”, contó la profesora quien se desempeña en preescolar en La Negreta, Corregidora.

Ya en la ENDIT en Querétaro tuvo la fortuna de coincidir con Adrián García Arías, ex jugador profesional de Gallos Blancos, Edgar Hernández portero profesional de Atlas y Gerardo Espinoza ex Director Técnico de Atlas.

La también jugadora formó parte de los mejores equipos, del Deportivo Valencia de San Javier de San Juan del Río, logrando sus primeros campeonatos en la Liga Pensilvania.

Foto: Cortesía | Lizbeth Noguez.

Ya en la Escuela Normal de San Juan del Río y con la responsabilidad como representante estudiantil del Nivel de Preescolar realizó un proyecto deportivo donde surgió el representativo de la Escuela para representar a la entidad en el Torneo CONDDE.

Tiempo después participó en ABSI-Sport para conseguir tres veces el primer lugar de manera consecutiva y por consiguiente estar como representantes de San Juan del Río en el Torneo de Copa Telmex en dichos tres años.

Defendió la playera del Atlético San Pancho donde a lado de excelentes amigas formaron el equipo, apoyados por diferentes empresas y amigos para que el proyecto deportivo tuviera sustentabilidad.

La disciplina y el trabajo en equipo han llevado Lizzet a reforzar las selecciones de Corregidora para ganar el primer lugar en los pasados Juegos Magisteriales, superando a las 7 regiones restantes del estado de Querétaro, y a formar parte del tradicional Botafogo de Casa Blanca.

“De manera personal surgió nuestro proyecto llamado CEFORDE Lobos, el cual comenzó el 30 de Marzo del 2017 pero mi función ya se tornó en ser la entrenadora de los equipos infantiles, juveniles, femeniles y de categoría libre varonil”, contó la jugadora quien es muy querida por sus alumnos al hacer su trabajo con amor.