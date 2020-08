Luchando contra la pandemia; cubrebocas de luchadores

La pandemia que se vive a nivel mundial por el Covid-19, ha afectado los ingresos de muchos deportistas, especialmente de los luchadores, sin embargo, también ha servido para que encuentren nuevas oportunidades de crecimiento e ingreso, lo que les ha dado un respiro en la cuestión económica y poder sumar a la familia a estas actividades.

Uno de los personajes queretanos que ha aprovechado este tiempo para emprender una nueva empresa, es el Atómico, un luchador con 32 años de trayectoria, 25 años impartiendo sus conocimientos de lucha libre y además 23 años confeccionando sus máscaras y las de algunos otros gladiadores queretanos y ahora también haciendo cubrebocas.

Diferentes modelos, para adultos y para niños trabaja este luchador y su familia, además de ser de muy buena calidad

LA CREACIÓN DE CUBREBOCAS

Atómico recibió a DIARIO DE QUERÉTARO en su domicilio y específicamente en su pequeño taller, en donde confecciona las máscaras y ahora también los cubrebocas, que se han vuelto un accesorio indispensable para la ciudadanía, dándole ese toque de la lucha libre y que sin duda han llamado mucho la atención.

“Los cubrebocas empezamos a hacerlos para pasar el tiempo, para no fastidiarnos, no había trabajo, entonces era para pasar el rato, empezamos a elaborarlos con diseños exclusivos de luchadores queretanos, la idea original era darle un poquito de publicidad a los luchadores queretanos y bueno las redes sociales están con todo, se le ocurrió a mi esposa publicarlos en Facebook y nos llovieron ofertas de trabajo. De los que más me han pedido de Querétaro es de Gremlin, Vengador, Homicida, también me han pedido de Kastigador, de Los Dragones, pero más de los primeros tres, de los de fuera pues de Místico, Rey Misterio, Doctor Wagner, La Parka, de muchos compañeros luchadores, pero más de Místico”.

Sin lugar a dudas esta parte es la que le ha dado mucho éxito en nuestra entidad, pues la dedicación, el cario y el cuidado que le pone a la confección de cada uno de estos cubrebocas es minuciosa, por lo que quienes los han adquirido han quedado conformes con tener este articulo de calidad y de un deporte que es muy popular entre los mexicanos como lo es la lucha libre, que envuelve mucha magia por los colores y diseños de las máscaras.

9 horas aproximadamente le dedican a la confección de cubrebocas

HECHO CON CARIÑO

Este experimentado luchador, manifestó que para él no fue complicado iniciarse en el mundo de la confección de cubrebocas, debido a la experiencia que tiene de hacer máscaras, sin embargo, reconoció que lo difícil fue el momento de sacar la forma que le agrade al cliente, pero todo lo hacen con cariño, por lo que no lo sienten tan laborioso.

“Es laborioso porque lleva sus detalles (el cubrebocas), pero cuando le pones cariño a lo que están haciendo no se te hace tan extensivo el trabajo, se te hace agradable, lleva sus detallitos, pero cada uno le pone su toque su cariño a cada cosa. Esa fue una de las partes fáciles, porque ya tienes el conocimiento de la costura, de los materiales, sí batallamos un poquito al momento de sacar el cubrebocas para darle la forma que a ti te agrade, pero cuando le pones cariño a lo que estas haciendo se te hace muy agradable” destacó el Atómico.

Cocer cada detalle del cubrebocas, es uno de los aspectos que cuidan mucho este luchador y su familia

LA FAMILIA

El también conocido como “amo de la fusión nuclear”, manifestó que estos tiempos tan difíciles les ayudaron a unirse más como familia y todos involucrarse en el tema de los cubrebocas, pues algunos reciben los pedidos, otros los entregan, otros más cortan telas, así como el charol y él, es el encargado de cocerlo todo, haciendo cada quien su parte con mucho gusto.

“Afortunadamente la elaboración del cubrebocas nos ha dado una oportunidad para distraernos haciendo esto que ya nos gusta a todos, ya trabajamos toda la familia, unos tomando pedidos, otros entregando, otros cortando la tela, otros cortando el charol, yo cosiendo, si es algo que ya se convirtió en el gusto de la familia”.

Cortar la tela, el charol y todo lo necesario para la confección de los cubrebocas, lo realiza la familia con mucho cariño

TIEMPO DE CONFECCIÓN

La familia se reúne para iniciar la confección de los cubrebocas después de las 2 de la tarde y pasan cerca de ocho o nueve horas realizando todos los pedidos que les hicieron, para entregarlos a los aficionados que se los piden, e incluso, manifestó que hay quienes les han comprado más de diez modelos diferentes,

“Regularmente empezamos un poquito después de las 2 de la tarde a hacer los cubrebocas, porque hay que hacer otras cosas en la mañana y a veces nos la pasamos hasta las 11 de la noche trabajando, son entre ocho y nueve horas, quisiéramos un poquito más pero también tenemos cosas que hacer”.

EXPERIENCIA COMO MASCARERO

Este luchador queretano de gran trayectoria, inicio a confeccionar máscaras desde hace 23 años debido a que quería portar una máscara de calidad y en aquel entonces no existía en nuestra ciudad telas o lugares en donde vendieras telas de buena calidad, por lo que poco a poco fue haciéndose del material hasta confeccionar la máscara que él quería y de ahí le gusto a sus demás compañeros quiénes le pidieron les confeccionara sus “tapas”.

Comencé a hacer máscaras por la inquietud de tener una máscara de calidad buena, con la tela que usaban los luchadores de televisión, con los materiales, aquí había un señor o bueno hay un señor que por ahí anda, el Negrito nos hacía máscaras pero no había tela de calidad aquí, entonces la idea era tener una máscara de muy buena calidad y yo tenía una maquinita viejita, la agarre, la aceite y empecé a trazar una máscara, poco a poco fue quedando a mi gusto, como yo la quería y poco a poco los compañeros me fueron pidiendo que les trabajará alguna máscara” externó el Atómico.

VE PANORAMA COMPLICADO

Al hablar sobre lo que depara a la lucha libre profesional y el posible regreso a los encordados, este experimentado gladiador queretano destacó que se ve complicado que se pueda volver a la actividad si no se hacen caso a las disposiciones para evitar mas contagios de esta enfermedad, por lo que no cree que en lo que resta del 2020 se puedan ver funciones de lucha libre en las arenas del país, aunque señaló si hay empresas que están haciendo funciones.

“El panorama se ve incierto, pero creo que, si todos acatamos las disposiciones de gobierno de cuidarnos, de protegernos, de salir lo necesario, de utilizar el cubrebocas, sobre todo, yo creo que podemos salir adelante, de lo demás yo creo que, hasta el año siguiente, si hay algunas empresas que están haciendo por ahí sus funciones a su manera, los respeto y ahora sí que hay que cuidarnos todos para tener lo que nos gusta que es la lucha libre y en general todos los deportes” puntualizó el luchador queretano.