María de Jesús regresa a la pista

María de Jesús Ordaz Álvarez, campeona en los 3 mil metros planos de atletismo, regresó a la pista, tras meses de ausencia por una lesión y lo hizo de la mejor manera al subir a lo más alto del podio en el Primer Encuentro de Invierno de Tequisquiapan.

Representante del club Caos, Ordaz mantuvo el ritmo liderando de principio a fin, como la mejor atleta en la categoría libre, con lo que la deportista está de vuelta en la competencia después de superar la periostitis tibial que sufrió en febrero.

“Me he reservado un poco en las competencias ya que me lesioné lo que me limitó a continuar como debe de ser. Apenas estoy agarrando el ritmo para las próximas competencias, lo que se viene en 2024”

“No me permitió correr desde que empezó la molestia en febrero, en mayo fue donde más me dio y de ahí no he podido recuperarme al cien, hasta apenas el nivel que estoy recuperando es poco a poco, no he tenido la oportunidad de correr bien”, declaró la joven.

La número uno lleva practicando desde pequeña el atletismo, aunque no de manera intensa, fue hace un año que decidió dar el salto a las competencias y dedicar más tiempo y energía a la disciplina.

“En noviembre del año pasado empecé a practicarlo constantemente, fue ya al cien por ciento dedicada”

Con el anhelo de ocupar un lugar en selección, María de Jesús refuerza su preparación, para ir con todo y dar lo mejor de sí.

“Lo importante es el selectivo estatal de los Juegos Nacionales Conade para febrero con la mira puesta en bajar los tiempos que tenia es el objetivo principal y clasificar, estamos trabajando en recuperar el nivel y bajar los ritmos”, detalló la atleta.