No dan una… en la liga femenil

Otra derrota más y ‘nomás’ no dan una, las Gallitas no ven la luz en el torneo y sumaron su tercera derrota, esta vez goleadas por las rojinegras del Atlas que no tuvieron problemas para llenar de goles la portería queretana.

Las Rojinegras son líderes de la LIGA BBVA MX Femenil, en esta Jornada 4 fueron contundentes ante Gallos. El marcador fue 4-0 con tres tantos de Fabiola Ibarra y uno más de Alison González. No te pierdas el gol olímpico de Ibarra para sellar la goleada.

EL PARTIDO

Los primeros 10 minutos fueron de las rojinegras, constantemente pisaron el área rival, en un par de ocasiones la ofensiva de Atlas mandó sus tiros arriba del arco que defendía Ivette Alvarado.

Fue al minuto 9 que Zellyka Arce atacó por el sector de la derecha, mandó diagonal retrasada para Karen García, la dorsal ‘8’ le pegó de pierna derecha, el balón iba bajando a zona peligrosa, Ivette Alvarado se tendió sobre su costado derecho y sacó el manotazo para evitar el primer tanto de las locales.

Querétaro respondió al 14’ de tiempo corrido Leidy Ramos recibió por el centro del campo, la delantera del Club Querétaro le pegó desde fuera del área, buscando clarear a la portera de Atlas. El balón bajó peligrosamente, pero bien colocada estuvo Ana Gaby Paz para quedarse en dos tiempos con la redonda.

Alison González ingresó a zona peligrosa, la delantera de la Furia Rojinegra sacó potente disparo que reventó el larguero, Atlas tocaba y tocaba la puerta de las visitantes.

Fue al minuto 36 en un centro por el sector de la izquierda, Alison González fue a la pelea por la redonda, el balón le quedó a Fabiola Ibarra, quien con gran zurdazo, cruzó el tiro para abrir la pizarra en el Alfredo ‘Pistache’ Torres y así marcar su cuarto tanto en la campaña.

En la parte complementaria siguieron cayeron los goles de las tapatías, Fabiola Ibarra marcó doblete en este encuentro, de tiro libre engañó a la portera, disparó a segundo poste para ampliar la ventaja de las locales.

Pero un minuto después apareció Alison González, la delantera del conjunto Rojinegro ingresó al área, se quitó a la portera de Gallos y con marcó abierto cruzó su tiro, la esférica pegó en el poste y se coló al fondo de la red. Atlas ya lo ganaba 3-0 en casa.

El sello de la casa fue de la nueva líder en el campeonato de goleo, Ibarra llegó a 5 tantos en su cuenta personal, lo mejor fue que selló el triunfo de la Academia con un gol olímpico al minuto 77.

Las locales se quedaron con el triunfo, son las nuevas líderes del certamen y Fabiola Ibarra está en la cabeza del campeonato de goleo con 5 anotaciones en su cuenta personal.

Atlas llegó a 12 puntos y está en la punta del Clausura 2020, Querétaro sumó el tercer descalabro y aún no conoce la victoria en esta campaña; está en el penúltimo puesto con una sola unidad.

En la Jornada 5, Gallos recibirá a Rayadas en La Corregidora y Atlas visitará a Tigres en el Estadio Universitario.

RESULTADO

ATLAS 4-0 GALLOS