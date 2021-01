Oscar Oria, apasionado voleibolista

El jugador Oscar Orlando Oria González, con 19 años de edad, ha hecho camino en el voleibol, desarrollándose como seleccionado para representar a San Juan del Río en los nacionales.

El jugador se caracteriza por ser una persona disciplinada, apasionada por el voleibol en donde ha encontrado gratas experiencias como colocador para sumar puntos para su equipo.

Deportes Va por más, no se conforma

Orlando forma parte del equipo Titanes uno de los grupos con mayor participación en el Voleibol, teniendo representación en Amealco y San Juan del Río.

“Recuerdo como a veces después de los entrenamientos me iba feliz a casa, en algunas otras ocasiones triste por no poder hacer lo que quería, empecé a desarrollar más técnicas en el club Titanes, con Juan Carlos Olvera Sánchez, en el cual llevo ya varios años”, declaró Oria González.

Su capacidad en el juego lo ha llevado a participar en los torneos Interprepas, InterCecyteq, Antorcha Queretana, Olimpiadas de playa, Olimpiadas de sala, Copas gobernador así como Copa Lagartos.

“Realmente por mi estatura no me lo permitía mucho el sobresalir, pero poco a poco fui descubriendo mi talento que es el ser armador (colocador), pero es algo que se logra con bastante esfuerzo, compromiso y humildad” expresó.

“El ser colocador en diferentes ramas y equipos es algo que desde mi punto de vista me he ganado a pulso por la dedicación que le pongo, el ser esa persona de la cual el equipo depende para poder hacer un buen juego es el mayor logro que he conseguido”, detalló.

Oscar declaró existe buen nivel de juego en San Juan del Río, muchos son los jugadores que destacan en la cancha a quienes ha hecho frente en repetidas ocasiones, por lo que desea pronto se reanuden los torneos para enfrentarlos y seguir creciendo como jugador.

Para este 2021 son muchos los propósitos que el jugador se planteó, entre ellos el ser mejor persona y jugador. Si bien la pandemia ha limitado estar en torneos, Oscar no deja de lado su preparación, se fortalece en el acondicionamiento físico, una dieta balanceada y las técnicas que pueda llevar a cabo en casa.

Oscar definió el voleibol como su deporte favorito, como la acción de gran ayuda además de emocionalmente.

“Cuando juegas dejas a un lado todo, y solo piensas tanto como en poder divertirte, como en hacer las cosas bien mientras sigues aprendiendo más y más”, agregó.

Por último llamó a los jóvenes a no perder las ganas de sobresalir, a dedicarse a lo que les apasiona, bien sea un deporte o cualquier otra disciplina.