Paty Valle lista para sus últimos Juegos Paralímpicos

Paty Valle entrará en actividad este fin de semana, en lo que serán sus últimos Juegos Paralímpicos, por lo que espera obtener buenos resultados ya que será su despedida de estas competencias, en las que actualmente tiene once preseas y busca cerrar de gran forma su ciclo a sus 52 años de edad.

La nadadora queretana manifestó que tiene sentimientos encontrados, debido a que será la última vez que entre a una alberca en un escenario paralímpico, pues a pesar de que ve cada vez más complicado subir al podio de ganadores, el estar en la alberca la emociona demasiado.

“Esto es algo que amo, que disfruto, es algo que me ha enseñado muchísimo, el deporte ha sido mi vida, mi forma de trabajar, mucho aprendizaje, ha sido frustración, ha sido punta de lanza en mi vida, me ha abierto caminos, las emociones que hoy experimento son distintas, por un lado siento ganas de llorar porque veo cada vez más lejos el podium, pero también siento mucha alegría de saber que estoy dando lo mejor, que sigo en pie pese a cualquier cosa, estoy con buenas marcas, cosa que no es tan fácil, me emociona estar en la alberca, el simple aroma a cloro es algo que me activa, son muchos sentimientos, pero todos ellos para aprender”.

Foto: Cortesía | INDEREQ

Las actividades para esta sirena queretana, de acuerdo al tiempo del centro de México, serán este sábado a las 19:50 horas en la prueba de 50 metros estilo dorso, para el domingo a las 20:36 horas competirá en los 100 metros libres, y el lunes a las 20:11 horas estará en los 50 metros pecho, cada prueba es un hit clasificatorio, las mejores 8 nadadoras avanzan a la final, en cada una de ellas.

Valle Benítez aprovechó para manifestar que esta participación en Tokio se la dedica a mucha gente, especialmente a sus hijas, así como a todos los que la han apoyado a lo largo de su carrera, destacando su agradecimiento a Querétaro por brindarle grandes oportunidades y a Markus López., director del Instituto del Deporte y la Recreación en el Estado de Querétaro (INDEREQ).

“Tengo mucha gente a quien dedicar esta competencia, los motores de mi vida son mis hijas, sin duda son las principales personas a quien quiero dedicarles esto, pero también dedico esto a mi madre, una mujer fuerte como el roble, una mujer sabia, transmite mucha seguridad, ha moldeado mi vida y me ha enseñado a ser perseverante, tolerante, a soportar el cansancio; porque sufres hoy, pero vives como rey mañana, eso decía mi mamá. Y por supuesto se lo dedico a todas las personas que me han apoyado, no solamente es mi trabajo, es el de mucha gente que está detrás, en especial quiero agradecer a Querétaro por ser un estado que me brindó grandes oportunidades, a Markus López que siempre está ahí respaldándome, dicen que cada quien habla como le va en la feria, y a mí en la feria como deportista me ha ido muy bien”.

Valle Benítez, reiteró que gracias al apoyo de la gente que la ha seguido desde el inicio, es que ha podido conseguir esos logros por lo que dijo “a toda la gente que me ha seguido desde el primer día les envió un agradecimiento, ellos son mi motivación, hacen que me levante cada día, el ser ejemplo de grandes y chiquitos me da la fuerza necesaria para seguir aquí para demostrar que sí se puede, que no hay límites. Quiero agradecerles, porque si no estuvieran junto a mí echándome porras y viendo lo que hago…me sentiría sola, me siento acompañada con todos, me siento feliz y siento que podemos dar lucha, hay mucho por hacer en Querétaro aún”.

Paty Valle ha cosechado hasta ahora, 11 preseas en Juegos Paralímpicos, cuatro medallas de oro conseguidas en Pekín 2008 en la prueba de los 50 metros libres, Atenas 2004 en los 50 y en los 100 metros libres, además de Sídney 2000 en la prueba de los 100 metros libres, así como una de plata en Atenas 2004 en la prueba de 50 metros mariposa S4 y 6 bronces que fueron en Sídney 2000 en los 50 metros pecho SB3, 50 metros libres, Pekín 2008 dentro de la prueba de 150 metros combinados SM4, Londres 2012 con los 100 y 50 metros libres, además de Río 2016 en los 50 metros pecho, reiterando que solo en Atlanta 1996, su primera participación, no logró subir al podio.