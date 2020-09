Peculiar competencia atlética

Los maratonistas sanjuanenses Alicia Jiménez Miranda y Carlos Hernández Alvarado, se reportaron listos para cumplir con el Maratón de Boston teniendo como punto de salida Cadereyta para terminar en San Juan del Río, por el tema del Covid-19 los organizadores del Internacional convocaron a rutas alternas para evitar contagios.

El Maratón de Boston se llevaría a cabo en abril pero por la pandemia se pospuso a septiembre, pese al trabajo que hizo el staff no fue posible reunir a todos los corredores en el mismo punto, por lo que sacó una convocatoria para realizarse de manera virtual.

Carlos y Alicia clasificaron a Boston luego de dar las marcas, 3:04 y 3:26:41, respectivamente en BMOV Vancouver 2019 y la Ciudad de México.

Al preguntarles a los corredores por este gran reto coincidieron que será trascendental pues se trata del primer major a realizarse virtualmente.

“Este año ha sido de muchas pruebas, es un sueño poder correr el Maratón de Boston. Tenía la opción de parar, sin embargo, no deje de entrenar, seguí trabajando en cuanto salió la convocatoria para correrlo de forma virtual escogiendo una ruta, nos agradó a todo el equipo, seguí mi preparación”, declaró la corredora.

Al igual que Carlos Hernández hicieron una preparación fuerte y tienen la actitud de vivir esta experiencia la cual será única.

“Estoy feliz de ser parte. Me siento con la sensación de la competencia próxima. Fue de mucho aprendizaje, fue complicado no sólo en el ámbito del deporte, en todo sentido, cayó de sorpresa tuvimos que aprender a tomar las medidas de sana distancia, salud e higiene. En temas del runner al inicio no podíamos salir a entrenar, bajamos la frecuencia y obviamente esto llegó a que se cerraran algunas rutas, tuvimos que cambiar nuestras rutas a terracería donde podía entrenar sin afectar y afectarme. Tomé una ruta por Banthí que podía realizar, siendo muy consciente y cuidándonos”, declaró Alicia a horas de emprender el reto.

Mientras que Carlos dijo estar muy emocionado pues será el primer maratón que realice en su ciudad, acompañado de su familia y amigos.

“El desafío será muy especial, estoy emocionado, seguro de la preparación que he tenido durante 14 semanas, tanto física como mentalmente. Ahora solo resta disfrutarlo al máximo, voy con toda la actitud de seguir superando mis límites. Siempre he dicho que la competencia no es con nadie más sino con uno mismo es lo que me ha permitido avanzar, competencia tras competencia”, explicó el corredor.

