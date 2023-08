Piloto en próximo desafío

Gustavo Dávalos del equipo de motociclismo Simios Veloces Racing se encuentra listo para representar a San Juan del Río, desafío del 19 y 20 de agosto que tiene en el autódromo Bosques del Ángel, en Tulancingo Hidalgo, en donde busca refrendar posiciones luego de conseguir el segundo lugar del Campeonato Nacional en la categoría intermedio 600.

Es originario de San Juan del Río, un apasionado del motociclismo que desde pequeño tuvo el gusto por el deporte motor por influencia de sus padres que eran aficionados y en casa tenían motos.

Deportes Piloto Herrera va por más al campeonato Racing de Velocidad

“ Desde los 8 años mi papá me empezó a enseñar a andar en moto, simplemente me gustó y ya no lo dejé de practicar. Toda mi vida estuve rodeado de motos incluso mi mamá QEPD igual manejaba motos de ahí viene mi pasión”, recordó el piloto.

“Empezamos desde muy temprana edad con esto y nunca lo soltamos, a correr de manera profesional en el año 2020 donde nos fue muy difícil todo, ya que no teníamos mucha experiencia en pista, pero eso no nos detuvo”.

Su determinación lo llevó a ganar un sub campeonato en la categoría de novatos en el año 2021 y el 2022 en una categoría nueva logró el quinto lugar en la tabla general, corriendo en diferentes autódromos, como el de San Luis Potosí, Monterrey, León, Querétaro, Puebla, Hidalgo.

En la primera fecha del Campeonato Race de Velocidad (CRV) logró el primer lugar de la categoría intermedios, en el autódromo Ecocentro de Querétaro, pista en la que se sintió bastante bien, siendo su primera carrera oficial en ganar.

Lo que fue una peleada carrera en la que logró sumar puntos para ubicarse como líder del serial. “Nos fue bastante bien, nos trajimos un segundo lugar muy peleado, después de ir liderando la carrera”, explicó.

También te puede interesar leer: Sanjuanenses al frente de la competencia

Este año está peleando el campeonato muy fuerte tal es así que vamos en primer lugar en la tabla general en la categoría intermedios 600. Por lo que sigue trabajando para poder tener al equipo competitivo ya que es él el que prepara mecánicamente las motos en su taller #MOTOPROBIKERSHOP.

Muchos son los momentos que ha vivido en el motociclismo pero uno de los más significativos fue el figurar en el campeonato Súper Copa de 2021 en el Ecocentro.

“Desafortunadamente esa carrera estuvo llena de incidentes, me calificaron y nos posicionaron en la posición número 14. Ahora el Ecocentro es una pista que se nos da bastante bien, a final en la carrera por tecnicismos gané pero no me dieron el premio porque según ellos me di una vuelta de mas pero pues ahí tuvieron varias cosas que no estuvieron bien, de su parte pero pues bueno a final de cuentas yo gané la carrera”.

Otro de los momentos relevantes fue justo a inicios de este año en Querétaro siendo el más rápido, incluso logrando la pole position, carrera en la que se desarrolló bastante bien y gracias a ello va de líderes en el campeonato, pese a ello el panorama no es nada fácil ya que tiene a sólo tres puntos al piloto y amigo de Oaxaca.

Deportes Valeria Delgado subió a podio

“Vamos a estar allá peleando duro el campeonato con un compañero que se llama Leonel Arreola que es de Oaxaca”, explicó abriendo la posibilidad a correr en una categoría mayor.

Por último llamó a las empresas, aficionados a apoyarlos a que sigan de cerca las paginas Simios Veloces Racing.

“Estamos abiertos este a recibir patrocinadores desgraciadamente es un deporte muy caro. En México este deporte no tiene muchos espacios para practicar, en San Juan del Río necesitamos de un autódromo, incluso Kartódromos estaría bien para poder practicar y eso fomentaría también a la cultura del motociclismo porque desgraciadamente aquí al motociclista no se le respeta”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo