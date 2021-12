Probará el Huracán GT3

El piloto queretano Luis Michael Dörrbecker Rebollar cerrará el 2021 probando el Huracán GT3, el máximo bólido que tiene Lamborghini y que además le servirá al equipo Vincenzo Sospiri Racing (VSR) para evaluar a los pilotos que correrán en su programa de GT3 el año entrante, por lo que, sin duda, será algo importante en la trayectoria de este destacado volante de nuestra entidad.

Las pruebas se tienen programadas para realizarse del 6 al 8 de diciembre en el Circuit de Cataluya en Barcelona, donde Lamborghini Squadra Corse y el VSR evaluarán a los posibles pilotos que correrán en su programa de GT3 en el 2022.

“Estoy muy emocionado de probar el Huracán GT3, seguro de que será una bestia de manejar. También siento paz, porque fue el objetivo que establecimos a principio de año. El hecho de hacer la prueba a un lado de Vincenzo y su equipo también me da mucha calma, ya que conozco a la mayoría de los integrantes que estarán ahí conmigo”.

Deportes Preparado para la gran final

El circuito situado en Montmelo, Cataluña, a tan solo unos kilómetros de Barcelona; es un favorito del automovilismo internacional para realizar pruebas de este tipo, tanto por su mezcla entre curvas de alta velocidad y curvas técnicas, como por su buen clima incluso en invierno.

Barcelona es una pista que, aunque no lo parezca, es muy difícil por lo que me estoy preparando lo mejor que puedo. Espero que esta prueba marque el inicio de los preparativos de la temporada 2022 y no sea algo que pase solo una vez.”

Por su parte Vincenzo Sospiri Racing, VSR, además de ser el equipo con el que el queretano corrió la Super Trofeo en el campeonato que acaba de finalizar, es el actual campeón de la categoría GT Open, y como equipo oficial de Lamborghini está en el proceso de seleccionar a sus pilotos para correr las categorías que le sean asignadas por la misma en el 2022.

Michael Dörrbecker aprovechó la oportunidad para agradecer de manera especial a INCREMCEL, HB, RONAL Querétaro, Escudería Telmex, Lamborghini México, Cluster Automotriz de Querétaro y a SEJUVE Querétaro por creer en este proyecto desde su concepción.