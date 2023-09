Sanjuanense Miguel Ángel es campeón nacional de ajedrez

El ajedrecista Miguel Ángel Montes Orozco logró llevarse el campeonato nacional en la categoría sub 20 en el Centro Cultural Los Pinos en la Ciudad de México y con ello formar parte de la preselección olímpica a representar al país en el campeonato Norteamericano y Panamericano.

Con tan solo 16 años, el ajedrecista de Chess Dragon Club y Su disciplina y empeño lo han llevado a conseguir el título de candidato a maestro en el Olimpo internacional del ajedrez en Chenai India.

Ha ganado posiciones en el ranking nacional, actualmente ocupa el puesto diez, después de participar en el torneo del Abierto Mexicano en la magna competencia que reunió a lo mejor del deporte en la competencia que se desarrolló en el complejo cultural de Los Pinos en la Ciudad de México.

Previamente el ajedrecista ganó el macro regional de los Juegos Nacionales CONADE 2023, celebrado en Chilpancingo, Guerrero.

El campeón buscan seguir adelante, superar ronda a ronda, enfrentándose a jugadores de más experiencia con lo que refuerzan su preparación a sus próximos compromisos, el Mundial sub 20 en México, dentro de 2 semanas, el Panamericano sub 20 en noviembre y el Norteamericano sub 20.

