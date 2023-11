Sanjuanenses en encuentro atlético invernal

Atletas sanjuanenses y de la región participarán en el primer Encuentro Atlético Invernal de Club Caos Tequisquiaspan el cual se llevará a cabo el 25 de noviembre a partir de las 7 de la mañana, en la pista de atletismo de la unidad deportiva Emiliano Zapata.

Los deportistas buscan mejorar sus tiempos, participando en las categorías Sub 16, sub 18, sub 20, libre, master A de 40 a 44 años, Master B de los 45 a los 49 años y veteranos y más. A participar en las pruebas de los 3 mil, 2 mil, mil 600, 60 , mil, 300, 500 y 150 metros.

Por parte de Caos, Miguel Ángel es uno de los deportistas más destacados, quien ha obtenido grandes resultados luego de que en la Copa de Nuevo León lograra optimizarlos. Al igual que María de Jesús, Daniel Cruz, Angiel Mariel, Gerardo Vallarte, Germán Soto.

A cargo del profesor Olaf Serrano la delegación de disciplinados estará en las diferentes categorías desde la sub 16 hasta la sub 23, quienes no se guardaron ni el menor esfuerzo, dándolo todo en cada hit.

Lo mejor del atletismo se hará presenta en la competencia con representantes como Frida Feregrino, subcampeona en los Juegos Nacionales Conade dentro de la prueba de relevo 4x400 en la sub 18. Lo mismo Karol Lechuga, Valentina García y Yuleni Martínez quienes llevaron en alto el nombre del estado en Villahermosa Tabasco