Scribe va por más títulos

El equipo Scribe escribe con letras de oro su historia como deportivo en búsqueda de los títulos que le den el renombre de ser uno de los mejores de San Juan del Río. Con apenas 6 años de trayectoria presume un campeonato y ubicándose en cada temporada entre los finalistas.

Félix Hitron Hernández ex jugador y ahora D.T del combinado habló de cómo fueron los comienzos de Scribe.

El equipo surge en el 2015 lo conforman los trabajadores de la empresa quienes tienen por común la pasión por el balón pie y el trabajo en equipo. La disciplina y tenacidad dio el plus al representativo para reforzar sus filas, optando por participar en una de las ligas de mayor peso y tradición de San Juan del Río, la Liga Premier de futbol Iztachichimecapan de la que serían campeones en 2020.

Deportes Petroleros gana de local

Para distinguirse con gran participación, en cada encuentro los de Scribe se han mostrado ofensivos por el deseo de levantar el trofeo.

A los jugadores les pidió cuiden su salud. “Mientras no haya eventos deportivos que se cuiden que no tomen a la ligera lo de la pandemia, en un principio se estaba tomando así, me considero que yo lo estaba tomando a la ligera que no lo creía pero si es enserio”, describió Félix.

En espera de que el balón vuelva a rodar, los integrantes de Scribe se mantienen atentos al llamado, desarrollándose en su ámbito laborar.

“No nos queda más que esperar, no está en nuestras manos, queremos continuar pero no ha habido movimiento, no nos queda más que esperar”, expresó el D.T

Una vez que cambiemos de escenario de pandemia el club tiene por plan participar en la temporada de la Liga Premier, enfrentarse a sus iguales que son grandes rivales lo que hace los partidos sean muy emocionantes. Scribe desea repetir el ganar una final como la fue en la temporada pasada, un cardiaco encuentro en el que los de Scribe tuvieron que plantear una estrategia sólida que los llevó a merecer el titulo de campeones ante el representativo CTM.