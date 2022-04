Sonia Ortega promete garra defensiva de las Libertadoras de Querétaro

Sonia Ortega Córdova, head coach de Libertadoras de Querétaro señaló que su equipo se caracterizará por la garra defensiva, pues sabe que es la clave para poder tener mayores oportunidades de atacar en busca del resultado positivo, por lo que se ve emocionada y lista para el arranque de la temporada 2022 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil (LNBPF).

“La intensidad en la defensa para mí es lo principal, pero creo que eso nos va a llevar a tener más oportunidades ofensivas, para mí la garra defensiva es el sello que debemos de tener. Principalmente muy emocionada, muy preparada y con mucha intensidad, yo creo que las jugadoras van a estar igual de emocionadas que yo y muy preparadas”.

La head coach de esta escuadra queretana, aseguró que para ella es un honor formar parte del representativo queretano, pues es un club muy serio en todos los sentidos, por lo que han puesto todo en los entrenamientos para poder llegar de muy buena forma al inicio de la temporada, aunque sabe que siempre habrá pequeños detalles que corregir en el camino.

“Me siento muy honrada de haber sido elegida para dirigir al equipo de Libertadoras porque este es un club con mucha seriedad y con mucho trabajo detrás, del staff técnico, del staff que está detrás del equipo, del administrativo, es un club muy serio, llegar aquí para mí es un gran reto, pero también algo que me apasiona hacer, estoy muy contenta de estar aquí, ya llevamos dos semanas de estar entrenando, nos sentimos muy a gusto yo y mi cuerpo técnico que me acompaña, estamos trabajando lo más apegados al plan posible, siempre salen detalles, pero el principal reto, el principal trabajo que estamos haciendo es la unión de equipo y los planes que tenemos es llegar lo más preparadas posibles para el inicio de la temporada”.

Foto: Yolanda Longino | Diario de Querétaro

LA SELECCIÓN DE JUGADORAS

Ortega Córdova enfatizó que lo más complicado ha sido poder seleccionar a las jugadoras mexicanas, especialmente porque algunas se encuentran jugando en la otra liga o bien están fuera de forma física, pues dejaron de tener actividad durante el tiempo de pandemia, pero han podido trabajar de buena forma por lo que no duda que estarán en las mejores condiciones para el inicio de la campaña.

“Esa ha sido la parte más difícil, poder seleccionar las jugadoras, las extranjeras no batallamos tanto porque viendo el perfil de lo que queríamos era solo empatar temporadas, hay muchas jugadoras de calidad allá afuera, el problema era de las mexicanas, que muchas están jugando ahorita en la otra liga y algunas que no estaban jugando, no se encontraban en forma deportiva, entonces si ha sido un proceso algo difícil pero creemos que estamos jalando a las que pensamos que van a estar dentro de lo que nosotros visualizamos en el equipo, hasta ahorita hemos tenido buenos entrenamientos, las chicas están respondiendo, si ha habido un proceso de adaptación, sobre todo físico pero creo que ya para entonces ya estaremos preparadas, las chicas estarán en una forma óptima para comenzar la liga”.