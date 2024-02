Superaron las expectativas rumbo al Macroregional

Medallas de oro y plata para los atletas de Caos Club de Tequisquiaspan, quienes figuraron en selectivo estatal a los Juegos Nacionales Conade, que se desarrolló este fin de semana en el municipio de Corregidora, Querétaro.

Frida Feregrino consiguió el oro en la prueba de los 400 metros, además de un bronce en los 200 metros planos dentro de la sub 20.

Deportes Atletas de Caos listos para el estatal

Miguel Ángel Ramírez Ugalde, oro en 3000 metros con obstáculos y bronce en mil 500 metros planos. Sergio Romero García, campeón en la prueba de los 2 mil metros con obstáculos sub 18.

María de Jesús Ordaz, plata en mil 500 metros y plata en 5 mil metros en la sub 23.

Angie Mariel Urióstegui, plata en 100 metros sub 23. Gerardo Vallarte, logró plata en 100 metros sub 18. Emmanuel Ramírez, plata en 10 mil metros planos sub 23. Daniel Cruz, plata en 800 metros planos sub 18. José Carlos Ramírez, bronce en 400 metros sub 23.

Mientras que Emiliano Aliseda, logró bronce en impulso de bala 5kg sub 18. Obiel Hernández, bronce en 10 mil metros sub 20.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Tanto velocistas, como medio fondistas y fondistas lograron reducir sus marcas en las diferentes pruebas, desafío para el que se prepararon por meses a cargo del profesor Olaf Serrano.