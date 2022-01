Acapulco abre las puertas a Djokovic, sin obligación de vacuna

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, tiene las puertas abiertas para jugar en febrero, sin necesidad de vacunarse contra la covid-19, el Abierto de Acapulco, Anunció este martes Raúl Zurutuza, director del torneo 500 de la ATP.

Zurutuza dijo que aunque no han buscado a Djokovic, será bienvenido, como cuando jugó en 2017.

"Novak tiene su agenda. Si quiere venir, la relación es muy buena. Prefiero que sea una decisión suya, aunque lo veo complicado porque una semana después habrá Copa Davis", manifestó.

Djokovic fue apartado del primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, por no estar vacunado, pero no tendría problemas para viajar a Acapulco porque el Gobierno mexicano no restringe la entrada al país a los no inmunizados y el torneo se rige por eso.

En su única participación en el Abierto de México, en el 2017, Djokovic fue eliminado en los cuartos de finales por el australiano Nick Kyrgios, en una de las notas más llamativas del torneo.

Zurutuza confirmó que el ruso Daniil Medvedev, segundo del ránking mundial, será el primer sembrado del Abierto Mexicano de Tenis,del 21 al 26 de febrero, en el que el español Rafael Nadal buscará su cuarto título.

"Lo que se diga de Rafa sobra, ayer le ganó a Dennis Shapovalov y ya está en las semifinales del Abierto de Australia; está regresando de manera impresionante y buscará su cuarto título en Acapulco", dijo Zurutuza.

El Abierto tendrá a cinco de los ocho mejores jugadores del mundo, Medvedev, número dos, el alemán Alexander Zverev (3), el griego Stefanos Tsitsipas (4), Nadal (5) y el italiano Marco Berrettini (7).

Además, fueron confirmados en el cuadro principal otros jugadores de primer nivel, entre ellos el británico Cameron Norrie (12) y los españoles Pablo Carrreño Busta, vigésimo primero del mundo, y Carlos Alcaraz, trigésimo primero.

El año pasado el Abierto lo ganó Alexander Zverev, al derrotar por 6-4, 7-6(3) a Stefanos Tsitsipas.