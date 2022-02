Alexander Zverev es expulsado del Abierto mexicano

El alemán Alexander Zverev, actual campeón olímpico, fue expulsado del Abierto mexicano de tenis, que se disputa en el balneario de Acapulco, por su violenta reacción el martes al término de un partido de dobles de segunda ronda, anunció este míercoles la ATP.

"Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev ha sido retirado del torneo en Acapulco", tuiteó el organismo rector del tenis masculino.

Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match 😮😮😮 pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 23, 2022

Molesto por la actuación de un árbitro, Zverev, tercero del ranking mundial, golpeó su raqueta contra la silla del juez al término del partido que perdiójunto al brasileño Marcelo Melo frente a la dupla formada por el británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara por 6-2, 4-6 y 10-6.

El segundo golpe estuvo a punto de impactar en el pie derecho del juez. Zverev se sentó unos instantes en su banca y se volvió a levantar para dirigirse al árbitro y reclamarle a gritos y para dar un nuevo golpe de raqueta a su silla.