Tienen buena participación

El fin de semana arrancó el Torneo Nacional de Querétaro de Verano 2021, con los juegos de calificación y a partir de esta semana se disputarán los encuentros del cuadro principal, en un certamen que tuvo una buena participación de tenistas de todo el país, quienes buscan quedarse con la corona de la competencia que comprende las categorías de 10, 12, 14, 16 y 18 años, tanto en la rama varonil como en la femenil.

José Manuel Moreno presidente de la Asociación Queretana de Tenis (AQT), fue el encargado de dar a conocer los detalles de este torneo, en el que se tienen cinco sedes, con 48 participantes en cada una de ellas para el cuadro principal, quienes a partir de este lunes iniciaron con las eliminatorias de singles, para concluir el sábado con la final, mientras que está por iniciar la competencia de dobles, que serán en ambas ramas.

“El Torneo Nacional de Querétaro de Verano 2021, para este año tenemos una participación de 28 estados de la república, desde Yucatán hasta Baja California. El proceso que tenemos para estos torneos nacionales que existen solamente cuatro por parte de Federación, uno de ellos es Querétaro, tenemos categorías de 10, 12, 14, 16 y 18 años, las sedes en ese mismo orden son Club Casa Blanca Juriquilla, Cima Diamante, Club Deportivo La Loma, Club Campestre de Querétaro y Centro Estatal de Raqueta. El fin de semana se jugó la calificación y a partir de este lunes empezamos con un cuadro de 48 participantes, por cada sede, la final de singles la estaríamos jugando el sábado 24 y la de dobles se termina en base a los tiempos, ahorita nos esta respetando el clima, si eso nos lo permite, estaríamos terminando el viernes por la tarde en la modalidad de dobles”.

El presidente de la AQT, dio a conocer, que en el tema de la participación queretana se tienen a 105 tenistas buscando estar entre los primeros lugares, los cuales tienen calidad y se encuentran en los primeros sitios del ranking nacional, por lo que hay muchas esperanzas de que se pueda conseguir algo importante en esta ocasión.

“Tenemos a dos niñas queretanas de diez años que están punteando en el ranking nacional, también tenemos en el caso de 14 años a Santiago Treviño que también está dando buenos resultados, está dentro del top 5 del ranking nacional, Natalia Pérez que es seleccionada a nivel nacional, acaba de ganar el pase a un mundial, acaban de jugar el premundial en Mérida, en 16 años tenemos a queretanos que pueden destacar como Rafael Maya, Eduardo Arellano y Garzón, tenemos a un total de 105 tenistas queretanos participando en este torneo”.

En el tema de los protocolos sanitarios, Manuel Moreno externó que “en este caso con gobierno del estado, decidimos hacer una prueba de antígenos a cada participante y acompañantes del torneo, para tener la certeza de que no tendríamos algún posible contagio, en cuanto a los protocolos, pues siguen todos vigentes como nos lo han hecho saber a pesar de que Querétaro es uno de los estados que más vacunas ha impuesto, pero el protocolo continua, uso de cubrebocas, distancias, si el jugador no esta participando en cancha debe usar su cubrebocas, si juega su partido inmediatamente que lo termina se retira del club para no tener mucha gente en el mismo, para evitar aglomeraciones”.

