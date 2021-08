Toros en San Luis de la Paz confirman tradicional corrida

La fiesta brava atraviesa un momento muy complicado por la pandemia del Covid-19, por lo que el 25 de agosto se realizará una corrida en San Luis de la Paz, la primera que se realizará en el país en este escenario epidemiológico, lo cual tiene muy contento al empresario que organiza este festejo, pues destacó más allá de lo económico, busca darle una distracción a la gente de su pueblo.

“Yo estoy muy satisfecho porque en todas partes suspenden las corridas y yo no, porque ya tengo la autorización, el aforo, ya todo armado y me siento muy satisfecho de que es un ejemplo de que no voy a lo económico, voy a que también le demos a la sociedad una distracción y llevemos la cultura, por la charrería y los toros siempre participaré. Es una corrida que se ha venido organizando desde hace más de 35 años, es la única que se da en el año, nuestras fiestas patronales son del 15 al 25 de agosto y el único año que se interrumpió fue el año pasado y hoy he decidido darla, será el 25 a las 4 de la tarde en el lienzo charro Juan Flores”.

Martín Becerra, que es el empresario que apuesta a esta corrida de toros, en la que estarán presentes Uriel Moreno “El Zapata”, el español Pedro Gutiérrez Moya “El Capea” y Francisco Martínez, lidiando seis astados de la ganadería de Pepe Garfias, manifestó que encontró también el apoyo de los matadores así como del ganadero, en una época en la que todos están en crisis por la falta de actividad.

“Gracias a dios, toreros, ganadero, como dice el dicho, “en la forma de pedir está el dar”, les explique y todo y todos van a pedir de su parte, no vienen sin cobro, ni los toros viene apoyados, pero se hizo conciencia de todos los que vamos a participar y es la única forma en que se pueden dar ahorita las cosas. Es difícil, yo me he decidido a darla, el municipio me restringió lugares, pero hemos decidido darla para seguir con esa tradición, todo mundo esta en crisis, ganaderos, matadores, banderilleros, empresarios, todo mundo está en crisis, entonces yo he decidido darla para mi pueblo”.

El empresario recalcó que se tendrá menos del 60 por ciento de aforo en el Lienzo Charro, lo cual sabe que sin duda será un tema de perdida económica, pero aún así está determinado a seguir con este evento, sobre todo, para gusto y satisfacción de la gente de San Luis de la Paz

“El cupo va a ser menos del 60 por ciento, pero aún así estoy determinado a darla para tener una actividad porque la vida tiene que seguir, pero hay que colaborar, hay que guardar la distancia y todo, va a estar sumamente protegido por todas las direcciones municipales, para que haya un orden, ninguna persona más entraría en caso de que resulte más, porque hay que colaborar con la salud de la humanidad. Todo lo que he venido haciendo en charrería, tauromaquia, palenques y todo dentro de mi pueblo, he dado mi cara de frente, consciente de que va a haber perdida, porque no se cubre con ese aforo los gastos, por todo lo que implica armar un evento de este tipo”.

Además de la corrida de toros, se tiene contemplada una degustación de vinos, cerveza, todo amenizado con música de banda y mariachi, pues “va a ser una fiesta familiar, no estoy armando algo como empresa y con el afán económico, no, quiero una armonía de mi pueblo”.