Trail running una pasión

Roxana Rico Romero es una gran atleta, gran mujer que desde siempre ha dedicado a representar a San Juan del Río en múltiples carreras, medallista y maratonista que para este Día de la Mujer ponemos como ejemplo.

Originaria de San Juan del Río, nació un 22 de septiembre de 1980. Tiene 39 años, madre de 3 hijos de 17 16 y 8 años. Amante y firme creyente de que el ejercicio hace que mejore la salud, vida y entorno.

Roxana se dedica a la serigrafía, a su hogar y tengo un salón de spin (bicicleta estacionaria) dónde a diario da clases. Como una mujer de retos ya tiene contemplado correr el ultra maratón de 50 kilómetros en el Nevado de Toluca este 22 de marzo.

También correr el a carrea santa Matilde el 15 de marzo y el Trail Runnng en Meña Miller en el Cañón del Paraíso el 29 de marzo.

Al ser cuestionada de lo que siente al llegar a podio, contestó que no me ha sido nada fácil.

“Se necesita de mucha dedicación y disciplina. Hasta apenas este pasado 2019 comencé a cosechar triunfos de tantos años de dedicación. Para mí subir al podio es como el reconocimiento de mi para mí de todo lo que he luchado pese a enfermedades, problemas familiares y todo lo que se nos presenta día a día. Soy creyente de que toda acción tiene una reacción y sé que no es casualidad o suerte... La suerte se busca”.

Foto: Luis Luévanos | Sol de San Juan del Río

Roxana dijo sentirse afortunada de que su cuerpo esté al 100 y pueda seguir compitiendo en esta disciplina que tanto le gusta.

Como instructora de spin lleva 18 años; la actual ganadora de la carrera de la familia contó que: “en alguna faceta de la vida dediqué mi energía a la bicicleta de montaña. Ahora estoy enfocada en la trail running , en las carreras de calle y me volví fan de los maratones”.

De su experiencia en Maratones contó: “pese al tiempo que tenía corriendo no me atrevía a correr un maratón, por miedo a no lograrlo o a veces por llenarme de comentarios negativos. Este pasado 2019 fue muy bueno, competí en varios ultra maratones y maratones”.

La deportista se volvió maratonista corriendo en México desde entonces quedó enamorada de esta distancia, pues puso a prueba su resistencia para confirmar lo fuerte que es, después vino el maratón de Querétaro.

Para este 2020 ya lleva a la lista 3 competencias de las cuales van 2 ganadas. Corrió el 1/2 maratón de Guadalajara. Un trail en Bucareli de 30 km el cual ganó el primer lugar.

La atleta mandó un mensaje a las lectoras: “quisiera que las mujeres que me lean vean que no es fácil pero si se puede. Si se puede hacer algo por ti y para ti. Que la vida como mujer no se acaba cuando te casas o tienes hijos… tenemos el derecho y la obligación de buscar nuestro bienestar y lo que nos haga sentir plenas y felices. Los límites están en nuestra mente, no existe el no puedo, más bien no quieres”.