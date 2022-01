Tropa Loka se mostró superior

Tropa Loka alzó el trofeo al ganar la final en tanda de penales a San Joaquín para ser el mejor del torneo Lic. Jorge Kahwagi Gastine de la Liga de Futbol Soccers en la categoría 2A.

Los conjuntos salieron con sed de triunfo haciendo del encuentro un duelo muy reñido que finalizó en empate 3-3 para irse a penales.

Para el primer tiempo, los de Tropa Loka marcaban una diferencia de 2-0 con el ánimo de seguir adelante para irse al descanso.





Ya de vuelta, los de San Joaquín reaccionaron para anotar el primero al minuto con apenas 9 minutos del segundo tiempo. A la ofensiva marcaron el empate con un penal al minuto 13 del segundo tiempo para hacer más cardiaco el encuentro.

Fue en el minuto 31 que los de San Joaquín remontaron para dar vuelta al encuentro y colocarse en ventaja. Sin embargo, los de Tropa Loka sorprendieron con un gol al minuto 33 para cerrar el encuentro y así mantenerse hasta ir a los penales.

Los primeros en tirar fueron los de San Joaquín fallando el primero. Tocó el turno a los de Tropa Loka que también fallaron. San Joaquín continuó para fallar el de la tercera ronda. Mientras que los de Tropa Loka acertaron los cuatro penales más para conseguir el triunfo.

El jugador Axel Fernández Soria Cantera encargado de tirar el último penal que le dio el triunfo a Tropa Loka hizo un balance de lo que fue el haber disputado el encuentro.

“Hemos logrado un gran torneo, todos juntos, esto es de todos, no lo merecemos, no la hemos partido desde el inicio de la temporada. Siempre juntos, somos un equipo y nos apoyamos. Este es el primer campeonato. Nos habíamos quedado en semifinales en torneos anteriores. Esta fue la revancha, veníamos por este campeonato y no lo merecíamos”.





En la ceremonia de premiación, Erick Aldape Ortiz en representación del director del INDEREQ, Edward Sánchez del Río, J. Guadalupe Olvera, presidente de la Liga, Emmanuel Zamorano Salinas, director del deporte municipal, José Antonio Mayo de la Asociación Vistiendo Sonrisas fueron los encargados de entregar las medallas y trofeos.

El titular de la liga agradeció a los equipos, Tropa Loka de Los Cerritos y San Joaquín por el gran esfuerzo que hicieron. Los dos son ganadores porque llegan a esta etapa y no todos llegaron.

Reconocimiento a la tripleta de árbitros que llevó a cabo el encuentro deportivo. Reconocimiento al equipo menos goleado, al conjunto Tropa Loka de los Cerritos.