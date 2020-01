Tuvieron fase estatal

El fin de semana se vivieron muchas emociones en las disciplinas de Tenis de mesa y pentatlón moderno, que tuvieron su fase estatal de la competencia en busca del pase a la etapa regional de los Juegos Nacionales CONADE 2020, por lo que hubo una buena participación de atletas.

Un total de 40 atletas se dieron cita en la disciplina del tenis de mesa para competir en las categorías sub 15, sub 18 y sub 20 destacando que luego de esta fase estatal se tienen representativos muy buenos para volver a estar entre los mejores en la competencia nacional.

Deportes Listos para nacional

“Tenemos muy buenos equipos y debemos ser ganadores absolutos en el regional para luego participar en los Juegos Nacionales de CONADE, también Querétaro está dentro de los cuatro mejores lugares dentro del país entonces esperamos ganar medallas, tenemos muy buenos atletas ya seleccionados nacionales, cada uno en su categoría y estamos en muy bien nivel llevamos 3 o 4 años destacando, y creo que este año también podemos tener muy buenos resultados”, explicó la entrenadora Marisel Ramírez.

Por otra parte, en la disciplina de pentatlón moderno, el presidente de la asociación queretana de especialidad Rafael Madrigal, habló acerca de los filtros rumbo a los Juegos Nacionales, manifestando que el último filtro lo tendrán en el mes de marzo y ahí estarán ya definidos los deportistas que estarán en la justa nacional.

Deportes Tenismesistas tuvieron gran participación

“Los que participaron (en el estatal) fueron categorías de 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 y 21 en adelante. Nosotros tenemos para el mes de marzo el último filtro que nos da los últimos puntos para pasar al Nacional de CONADE” externó el dirigente del pentatlón moderno en la entidad.