Visión competitiva

Antonio Mateos Castro destaca en el emparrillado con Cuervos de San Juan del Río, siendo uno de los representantes con mayor trayectoria en el futbol americano, lo que le ha merecido ser coach y preparar a las nuevas generaciones.

“Cuando llegué a Cuervos fue muy competitivo, había talento nuevo en el equipo. Siempre he sido un jugador que me gusta dar todo de mí, competir, destacar. No me considero un líder, siento tengo ciertos defectos”, recordó el jugador, quien carga en sus hombros la responsabilidad de llevar adelante a Cuervos.

Deportes Armando Luna busca ser el número uno

Mateo inició desde muy chico en el futbol americano. Al ser un niño con mucha energía, sus padres acertaron en canalizar su energía en el deporte dándole las herramientas al ser no sólo un buen jugador sino una persona que gusta de los desafíos.

“Fui un niño con mucha energía, mis papás no sabían en qué meterme hasta que descubrieron este deporte y se encargaron de meterme. Me enamoré de este hermoso deporte”, declaró.

Deportes Competitivo Uribe Soriano

Antonio definió el futbol americano como familia que le ha dado la oportunidad de crecer como una mejor persona.

Muchas son las anécdotas que ha vivido en el emparrillado, de ellas destaca que sin importar lo complicado que sea no debe dejarse de lado el seguir adelante y poner gran actitud.

Deportes Comprometido con el equipo

“La mejor experiencia es cuando estás jugando te sale todo bien, tus compañeros hacen su trabajo tú haces el tuyo, la porra está loca porque está saliendo todo a la perfección, eso es por los entrenamientos”, explicó.

Conocedor de que sólo el trabajo diario y el trabajo en equipo darán los resultados deseados, llamó a los jugadores a mantenerse en el entrenamiento.

Deportes Carapia defiende los colores de Cuervos

“Es donde se forja al jugador y se ve el talento que uno tiene. Manténganse fuertes, siempre en movimiento. La pandemia nos afectó, hay mucha gente que vive de este deporte, entonces les pido que tomen sus medidas, queremos fuera al Covid-19, queremos regresar a nuestro campo”, destacó.

Sin duda Mateo llegó a Cuervos con el único propósito de ser uno de los mejores jugadores dentro del emparrillado, razón que pudo lograr y ahora ser parte del cuerpo de entrenadores.