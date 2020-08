Visión por crecer en el ciclismo

El multimedallista Guillermo Cervantes Costes, corredor de Down Hill, tiene por visión hacer crecer el ciclismo en San Juan del Río de la mano de la tienda Bike, por lo que se encuentra organizando rodadas, algunas especiales para mujeres, unas más mixtas, con el propósito de que más sanjuanenses disfruten el ciclismo y cuiden de su salud.

“Nos gusta compartir lo que hemos aprendido y que muchas veces alguien no nos dijo. Estamos apoyando en mantener bien la bici, en una buena posición al momento de pedalear al momento de bajar, que todo sea mejor para ellos”, declaró el experimentado ciclista.

El deseo del Cervantes es que más sanjuanenses lleguen a un buen nivel nacional, a nivel Panamericano, incluso a nivel Mundial.

Cervantes posee el título de campeón en la categoría Jr. en 2012, subcampeón nacional en Down Hill en la categoría Élite en 2013, campeón en Súper Duro 2018 y 2019 en categoría Élite, y comenzó a sumar reconocimiento desde pequeño, seleccionado Panamericano desde el 2012 al 2015 para representar a México, Colombia, Brasil, Argentina y en Nueva York.

La vasta experiencia del ciclista hará que los nuevos talentos tengan bases sólidas en este deporte.

Para esta temporada el número uno tenía pensado refrendar títulos y superar sus fuerzas, por la pandemia los planes fueron pospuestos, pero aún conserva la motivación y preparación para cuando se permita el regreso a competencias.

Con las ganas de superarse, el ciclista agradeció a su familia que ha sido pilar en su carrera.

“Siempre me ha estado apoyando gracias a ellos he logrado, sin apoyo aquí en México no puedes hacer nada ya que los patrocinios no te ofrecen mucho. Sin el apoyo de mis papás no hubiera podido lograrlo. También han estado amigos que en un principio me ayudaron como César Benítez fue uno de los que más me enseñó del ciclismo”, expresó.