Las hormigas tienen mucho que enseñarnos

El rey Salomón pudo haber obtenido parte de su famosa sabiduría de una fuente poco probable: Las hormigas.

Según una leyenda judía, Salomón conversó con una inteligente hormiga reina que enfrentó su orgullo, causando una gran impresión en el rey israelita. En el libro bíblico de Proverbios (6:6-8), Salomón comparte este consejo con su hijo: “Mira a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio. la cual, sin tener guía, ni capataz, ni gobernador, da su alimento en el verano, y recoge su alimento en la siega”.

Si bien no puedo reclamar ninguna conexión familiar con el rey Salomón, a pesar de compartir su nombre, he admirado durante mucho tiempo la sabiduría de las hormigas y he pasado más de 20 años estudiando su ecología, evolución y comportamientos.

Si bien la noción de que las hormigas pueden ofrecer lecciones para los humanos ciertamente ha existido por un tiempo, puede haber una nueva sabiduría para obtener de lo que los científicos han aprendido sobre su biología.





Lecciones de agricultura

Como investigador, me intrigan especialmente las hormigas productoras de hongos, un grupo de 248 especies que cultivan hongos como su principal fuente de alimento. Incluyen 79 especies de hormigas cortadoras de hojas, que cultivan sus jardines de hongos con hojas recién cortadas que llevan a sus enormes nidos subterráneos.

He excavado cientos de nidos de hormigas cortadoras de hojas desde Texas hasta Argentina como parte del esfuerzo científico para comprender cómo estas hormigas coevolucionaron con sus cultivos de hongos.

Los agricultores de hormigas enfrentan muchos de los mismos desafíos que los agricultores humanos, incluida la amenaza de las plagas. Un parásito llamado Escovopsis puede devastar los hormigueros y hacer que las hormigas mueran de hambre. Del mismo modo, en la agricultura humana, los brotes de plagas han contribuido a desastres como la hambruna irlandesa de la papa, el tizón del maíz de 1970 y la amenaza actual para las bananas.

Desde la década de 1950, la agricultura humana se ha industrializado y se basa en el monocultivo, o en el cultivo de grandes cantidades de la misma variedad de cultivos en un solo lugar. Sin embargo, el monocultivo hace que los cultivos sean más vulnerables a las plagas porque es más fácil destruir un campo completo de plantas genéticamente idénticas que uno más diverso.

La agricultura industrial ha buscado pesticidas químicos como una solución parcial, convirtiendo el manejo de plagas agrícolas en una industria de miles de millones de dólares. El problema con este enfoque es que las plagas pueden desarrollar nuevas formas de eludir los pesticidas más rápido de lo que los investigadores pueden desarrollar productos químicos más efectivos. Es una carrera armamentista, y las plagas tienen la ventaja.

Las hormigas también cultivan sus cultivos en monocultivos y en una escala similar; después de todo, un nido de hormigas cortadoras de hojas puede albergar a 5 millones de hormigas, todas las cuales se alimentan de los hongos en sus jardines subterráneos. Ellos también usan un pesticida para controlar Escovopsis y otras plagas.

Sin embargo, su enfoque del uso de plaguicidas difiere del de los humanos en un aspecto importante. Los pesticidas para hormigas son producidos por bacterias que permiten que crezcan en sus nidos y, en algunos casos, incluso en sus cuerpos. Mantener las bacterias como cultivo vivo permite que los microbios se adapten en tiempo real a los cambios evolutivos de las plagas. En la carrera armamentista entre las plagas y los agricultores, las hormigas granjeras han descubierto que las bacterias vivas pueden servir como fábricas farmacéuticas que pueden mantenerse al día con las plagas en constante cambio.

Mientras que los desarrollos recientes en el manejo de plagas agrícolas se han centrado en la ingeniería genética de plantas de cultivo para producir sus propios pesticidas, la lección de 55 millones de años de agricultura de hormigas es aprovechar los microorganismos vivos para fabricar productos útiles.





Mira a la hormiga

Para ser justos, hay muchas formas en que las hormigas están lejos de ser modelos a seguir perfectos. Después de todo, algunas especies de hormigas son conocidas por matar indiscriminadamente y otras por esclavizar a los bebés.

Pero el hecho es que las hormigas nos recuerdan a nosotros mismos, o la forma en que nos gustaría imaginarnos a nosotros mismos, de muchas maneras. Viven en sociedades complejas con división del trabajo. Cooperan para criar a sus crías. Y logran hazañas de ingeniería notables, como construir estructuras con embudos de aire que pueden albergar a millones, todo sin planos ni un líder. ¿Mencioné que sus sociedades están dirigidas en su totalidad por mujeres?

Todavía hay mucho que aprender sobre las hormigas. Por ejemplo, los investigadores aún no entienden completamente cómo una larva de hormiga se convierte en una reina, una hembra con alas que puede vivir 20 años y poner millones de huevos, o en una obrera, una hembra sin alas, a menudo estéril, que vive por menos de un año y realiza todos los demás trabajos en la colonia. Además, los científicos descubren constantemente nuevas especies: solo en 2021 se describieron 167 nuevas especies de hormigas, lo que eleva el total a más de 15 980.

* Profesor Asociado de Enseñanza de Ecología y Biología Evolutiva, Universidad Rice.

