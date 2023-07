¡Cuidado! Estafa de Shein llega a México

¿Te ha salido el anuncio de referencias Shein?, ten cuidado, pues se trata de una nueva forma de estafa para los usuarios de las diferentes redes sociales, sigue leyendo y evita ser parte de esta red de estafadores.

Desde ya hace mucho tiempo sitios en Internet cuelgan anuncios ofreciendo trabajo en línea donde ofrecen formar parte del “control” de calidad de artículos y tiendas en línea como la famosa empresa china Shein.

Círculos ¿Qué es el Pop-Up Store de Shein?

Es principalmente en la aplicación de Facebook donde los estafadores enganchan a sus víctimas, prometiendo ingresos tan atractivos que incluso mencionan que quienes se integren al “fabuloso empleo”, podrán obtener una libertad financiera que les permitirá tener más tiempo libre, abandonar sus empleos mal pagados y pintan historias de éxito de las miles de personas que han probado su atractivo sistema.

Bajo el argumento de "no son ventas disfrazadas”, “no tienes que comprar”, “no tienes nada que perder” y hasta un video “motivacional”, donde te dicen que si no eres una persona arriesgada, en busca de éxito y con hambre de triunfo, entonces eso no es para ti, ¡ahí comienza la gran estafa!.

Tras salir en la sección de noticias de Facebook el anunció “Evalúa y Gana con Shein”, ingresamos al anunció en el cual una grabación daba la bienvenida y te explicaba el modelo de negocios que te daría la libertad financiera.

Foto: Captura de pantalla | Shein

“Shein produce cada semana millones de lanzamientos en ropa y accesorios para toda la familia, muchos de los cuales no tienen el mayor impacto entre sus consumidores y se obtienen perdidas millonarias. Te invitamos a calificar las siguientes prendas y puedas ver por ti mismo lo sencillo qué es”, es el inicio de la publicidad qué de inmediato te da varias imágenes para que las ”califiques” y después te abre una pestaña para que sigas en la platica si estas interesado en obtener más información para “cambiar tu futuro”.

Círculos Tumultos por el tour Shein en Querétaro

Una vez que presionas el botón la misma voz femenina continúa explicando que Shein es una empresa que no paga publicidad, que hace semanalmente miles de lanzamientos y que tiene grandes perdidas pues el diseño de sus prendas y accesorios no siempre son bien recibidos por el consumidor final, por ello, esos miles de dólares “tirados”, prefieren invertirlos en personas que califiquen su ropa y si no causan impacto no hacer la producción.

Luego te piden ver un video de tres minutos, minutos qué te cambiaran la vida, pero -y nuevamente van con la psicología que si no eres triunfador y te gustan los retos, eso no es para ti-, si has llegado al máximo nivel entonces te explican el “modelo de negocio” donde desde el primer bloque de calificaciones comenzarás a ganar en dólares que veras reflejado en tu cuenta. Una cuenta que deberás abrir con 60 dólares, que se te regresarán desde tu primera vez que ingreses a la aplicación.

Especialistas de Kaspersky alertaron sobre la llegada a América Latina de la “Estafa Shein”, en la cual ciberdelincuentes usan el nombre de la popular tienda en línea para promover pagos a cambio de realizar reseñas positivas de sus productos, incluso en el afán de enganchar más a las personas y hacer creíble la estafa compran anuncios en Google y hasta utilizan las redes de supuestos “influencer”.

Sitios web fraudulentos como “Money Looks”, además del supuesto pago por reseña, prometen una forma de conseguir ropa gratis en Shein, ofrecen soporte en WhatsApp para resolver dudas, para dar confianza a los interesados. Los “atractivos ingresos” y la oportunidad de alcanzar una libertad económica son los elementos más promovidos para enganchar usuarios y robar su dinero.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por ello expertos piden estar alerta a estos tipos de estafa, no depositar dinero a cambio de “trabajo” y no dar claves bancarias, datos personales a sitios web de dudosa procedencia, finalmente no abrir links de sitios qué no se reconozcan para evitar el robo de informaron del teléfono, tableta, o cualquier dispositivo electrónico.