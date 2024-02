Cultura emprendedora | La sostenibilidad, un estilo de vida o una mentira en la vida

Un concepto que ha adquirido popularidad en los últimos años que es usado constantemente en publicidad, proselitismo y discursos, pero que muy pocas veces es explicado, concientizado o en verdad entendido, es la Sostenibilidad, ¿qué es?, ¿por qué es necesaria? y ¿cómo podemos llevarla a la práctica? La Sostenibilidad busca satisfacer las necesidades actuales, sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras; teniendo en cuenta el desarrollo social, económico y el cuidado del medio ambiente. En el presente aplicar la Sostenibilidad no es una opción, es una necesidad inminente, ya que como sociedad demandamos más recursos que los que el planeta puede regenerar de manera natural por sí solo, producimos gran cantidad de desechos y provocamos altos niveles de contaminación en agua, suelo y aire, buscando satisfacer nuestras demandas desmedidas existentes como sociedad. Estos impactos provocan el tan conocido Cambio Climático, el cual se manifiesta en fenómenos meteorológicos extremos y atemporales. Un ejemplo claro de esto es el huracán Otis, que impacto gravemente las costas de Acapulco el pasado octubre, y en donde aún viven los daños sufridos por este fenómeno de gran intensidad. México es un país comprometido en combatir el cambio climático y por tanto en aplicar la sostenibilidad, sin embargo, ha hecho muy poco por el tema, al seguir apostando por las energías fósiles, los vertederos a cielo abierto, las aguas residuales no tratadas y la destrucción de hábitats naturales a costa de infraestructura, como el Tren Maya. Aquí es donde entramos como individuos, porque la Sostenibilidad no solo es para las grandes industrias, gobiernos y empresas, cada persona podemos aplicarla a nuestra vida diaria y volverla nuestro estilo de vida. Algunas ideas que podemos aplicar son: Reciclar materiales de plástico, metal, vidrio, papel y cartón que sirvan como materias primas para fabricar nuevos productos; Reutilizar artículos que se encuentren en buen estado, darle una segunda vida o uso, evitando las compras innecesarias; Reducir el consumo de energía usando luces LED o de bajo consumo, y desconectando aparatos; Fomentar la compra de alimentos locales y de temporada, los alimentos importados tienen un mayor impacto ecológico que aquellos producidos en el interior y están en sobreproducción, así reducimos nuestro impacto y las emisiones de CO2; no usar vasos, platos o cubiertos desechables, esto genera un gran volumen de residuos y contaminación; Evitar el desperdicio de alimentos, prepara las porciones necesarias y si quedó comida de más, guárdala para comerla posteriormente y evitar el desperdicio; Regalar experiencias y no objetos que requieran energía y materias primas, o si buscas algo material, investiga productos o comercios que implementen prácticas sostenibles, y/o compras de segunda mano; estas son acciones sencillas que se pueden llevar a cabo para transicionar hacia la sostenibilidad, hacer conciencia de nuestros actos y ser capaces de elegir gobernantes comprometidos, que cumplan sus promesas y que busquen transformar al país y al planeta, a través de la gestión de los recursos económicos y naturales. Hoy es el día en que se transforme México, y el inicio de este cambio está en ti y en todos.





*Profesora del Departamento de Tecnologías Sostenibles y Civil. Especialidad en el tratamiento de aguas residuales, emisiones contaminantes, economía circular y análisis de ciclo de vida