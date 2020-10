Tiburones en peligro por producción de vacunas contra Covid-19: ONG

Activistas de la organización para la protección de tiburones, 'Shark Allies', advirtieron que la producción de algunas vacunas contra Covid-19 contienen escualeno de tiburón, lo que pone en riesgo a estas especies.

Por tal motivo, la organización realizó una convocatoria en el sitio Change.org para solicitar a autoridades reguladoras de medicamentos, que se detenga la fabricación de las dosis.

"La producción de escualeno de tiburón requiere depender de una población de animales salvajes finita. La mayoría de las especies de tiburones ya se encuentran en niveles críticos y no resistirán un aumento en la demanda de una vacuna mundial", advirtió.

Hey, @PolarAirCargo @DHLexpress @FedExPolicy - Sharks are vital for oceans but killed for shark fin soup. Many airlines still fly fins but got $123bn COVID-19 bailouts; sharks got none. Please STOP carrying shark fins! Get on the right side of this issue! pic.twitter.com/li5aTvRZ0y — Shark Allies (@SharkAllies) September 1, 2020

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

De acuerdo con los datos de la asociación con sede en California, Estados Unidos, de las 34 vacunas contra el nuevo virus que están en la etapa clínica y las 142 en etapa inicial de pruebas, cinco usan escualeno de tiburón.

En ese sentido, los activistas llamaron a desarrollar métodos alternativos de producción y a convocar más estudios sobre la efectividad del escualeno de origen vegetal en vacunas.

"Es en el mejor interés de los consumidores, productores y gobiernos crear soluciones a largo plazo para un problema tan crítico para los seres humanos y el medio ambiente".

Sharks are the guardians of our oceans. Let everyone know with our new Kelly of the Wild collab merchandise! https://t.co/R55KAl7EOO pic.twitter.com/9BiEGKpddg — Shark Allies (@SharkAllies) August 24, 2020

▶️ Capturan a cocodrilo avistado en playas de Pie de la Cuesta

La organización sostiene que el escualeno se ha utilizado como ingrediente principal en algunos adyuvantes para aumentar la eficacia de las vacunas.

El escualeno elaborado con aceite de hígado de tiburón se usa con mayor frecuencia porque es barato de obtener y fácil de conseguir, no porque sea más efectivo que otras fuentes.