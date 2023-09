Emma Coronel no volverá a saber lo que es la paz

Tras su salida de la casa de transición donde se encontraba encerrada desde el 30 de mayo, luego de ser detenida y recluida en febrero del 2021 en una prisión federal de mínima seguridad en Carswell, en Forth Worth, Texas, Estados Unidos, Emma Coronel sale de prisión luego de ser acusada y condenada por tráfico de drogas, lavado de dinero y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Aunque lo más lógico era que la ex modelo viajara a México para reunirse con sus mellizas fruto de la relación que tuvo con Joaquín "Chapo" Guzmán, esto no sería lo más seguro para ella, según lo revela el ex agente de la DEA Mike Migil en entrevista para la cadena Radio Fórmula.

"Su marido tiene muchos enemigos, incluyendo a Ismael "El Mayo" Zambada, quien si cree que colaboró con Estados Unidos, Coronel deberá pensar en un posible ataque", afirmó el agente.

Aunque poco se sabe de los acuerdos y las declaraciones qué realizó la también influencer ante la corte estadounidense, según reveló Migil que tanto la vida de Coronel como la de sus hijas Emily y Joaquína podría estar comprometida y la influencer ya no tendría paz.

"Yo creo que si ella estaba colaborando la van a poner en el programa de testigos protegidos. Este programa donde deben empezar de cero", mencionó el ex agente.

Hay que recordar que Emma Coronel se declaró culpable durante su juicio de haber ayudado al padre de sus hijas de traficar vía la frontera entre México y Estados Unidos, así como colaborar para la fuga en 2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, mediante la utilización de un túnel construido desde la celda del "Chapo" Guzmán hasta un predio fuera del perímetro del centro de reclusión.

