Influye cómo te vistes para solicitar la visa de turista para los Estados Unidos, ¡sí y mucho!

Te has preguntado alguna vez porqué si ya tenias toda la documentación para la solicitud de tu visa de turista, llegaste a la Embajada con tiempo y creías qué nada podía salir mal, de pronto te enfrentas con que has sido rechazado para obtener el documento; según agentes de visas americanas, la ropa que llevabas para la entrevista pudiera ser un factor para que el cónsul decidiera rechazar tu solicitud.

Se que muchos me dirán que eso es clasismo puro y muy seguro si, pero la ropa y la imagen dicen mucho, desde la antigüedad siempre se aconsejaba lucir bien vestido y con eso no se refiere a traer prendas de diseñador, es cuidar qué la ropa esté limpia, no rota y planchada. Portar un calzado apropiado para cada ocasión, el arreglo personal cuenta muchísimo, un cabello bien peinado, limpio, cuidar la higiene bucal tanto en hombres como mujeres, maquillaje discreto, barba y bigote arreglados, manos limpias con uñas recortadas y manicura en buenas condiciones, oler limpio, los accesorios, son muchas las cosas que cuentan para que una persona se vea presentable para cualquier ocasión.

Según comenta Estela Guzmán quien se dedica a gestionar visas en la capital queretana, ella aconseja a sus clientes ir impecables a su entrevista para obtener su visa.

“En la agencia nos encargamos de hacer su cita, que su documentación esté completa y correcta, dar detalles al cliente de a qué hora y dónde se debe presentar, así como las recomendaciones de llevar todo su papeleo, la puntualidad e incluso les proporcionamos rutas, transporte y hospedaje por si lo requieren. Pero un plus que les hago saber es como deben acudir vestidos para ese día, se que a muchos les incomoda, pero estar presentables y evitar ciertas prendas, harán que tengan una respuesta favorable”, explicó la gestora.

PRENDAS QUE NUNCA SE DEBEN UTILIZAR

Ropa que contenga mensajes explícitos, menos si pareciera un cartel de protesta.

Ropa con símbolos políticos de ninguna índole.

Ropa con estampados que hagan notar cierta ideología.

Ropa con estampados de la bandera de Estados Unidos, de México u otro país.

Prendas con estampados violentos que hagan alusión a la violencia, imágenes de la planta de cannabis o que hagan apología del delito.

Ropa que tenga escritas palabras grotescas, vulgares o groserías.

Prendas sucia o desalineada

Blusas o vestidos con escotes pronunciados

Calzado deportivo, sucios, tacones muy altos, chanclas, pantuflas.

Short, minifaldas o ropa para playa.

No gorras, sombreros, maquillaje escandaloso y accesorios gigantes.

¿QUÉ ME PONGO?

Estela menciona que la mejor manera de ir a solicitar la visa es acudir como si fueras a solicitar trabajo; para mujeres un pantalón de vestir, una blusa preferentemente de colores lisos y neutros, todo limpio y planchado, accesorios bonitos pero discretos, zapatos de un tacón no mayor a 6 centímetros, casuales pero elegantes, nada de alpargatas o con brillos por ejemplo. “Si por comodidad o algún problema de salud tienes que traer zapato bajo, apuesta por unas balerinas, las hay muy elegantes y bonitas”. Para los hombres un traje casual es ideal, incluso si hace calor con un pantalón tipo sastre y una camisa planchada, limpia y lisa, estará perfecto. Zapatos tipo mocasines, de vestir con agujetas, eso sí muy lustrados.

Como último tip, Estela aconseja que se lleve toda la documentación que se requiere ordenada, limpia, en un sobre o folder, tenerla a mano, no ponerse nervioso, contestar las preguntas que realizan con tranquilidad y eso si mucha seguridad.