Mujer cumple 108 años y luce radiante

Ada Daniel festejó su cumpleaños número 108 en el condado de Derbyshire, en Inglaterra, la longeva mujer luce en perfectas condiciones físicas, de salud y tiene una memoria que muchos desearían.

Ada vive desde 2015 en un Centro de Cuidados y Kelly Goucher, coordinadora del lugar conversó acerca de la condición de la admirable mujer.

"Ada en alguna ocasión me contó que no había tenido hijos porque prefería a los perros y que tal vez ese fuera su secreto para vivir tantos años, tener perritos y no niños", confesó Kelly Goucher.

Durante la entrevista la coordinadora dijo que Ada siempre prefirió los perros de la raza galgos y a todos los llamaban Street Lane, que era el lugar donde residía.

Según el sitio Oldest in Britain, Ada Daniel es la persona número 65 de mayor edad en el Reino Unido, lugar donde abundan las personas longevas.

En recientes estudios publicados por parte de la Universidad de Harvard, esta prestigiosa institución refiere que hay cinco hábitos para mantenernos saludables y vivir muchos años en condiciones óptimas.

El secreto está en la comida, llevar una dieta balanceada ayudará a mantener un organismo fuerte incluir frutas, verduras, frutos secos, cereales integrales, grasas saludables, evitando en la medida de lo posible carnes rojas y procesadas, bebidas azucaradas, el exceso de sodio, alimentos procesados, enlatados y garnachas.

Ser activo, hacer ejercicio regularmente ayudará a oxigenar las células, dará energía y te mantendrá activo. Por ello hacer cualquier actividad física, incluso caminar por lo menos 30 minutos de ejercicio al día, serán suficientes para activar todo el cuerpo.

No fumar, quitarse ese hábito debería ser uno de los primeros propósitos si se desea tener una larga vida, fumar daña casi cada órgano del cuerpo y sistema de órganos del cuerpo y disminuye la salud general de la persona. Un cigarrillo representa cánceres de pulmón, de esófago, de laringe, boca, garganta, riñón, vejiga, hígado, páncreas, estómago, cérvix o cuello uterino, colon y recto, así como también leucemia mieloide aguda (1-3).

Disminuir o evitar el consumo de alcohol es indispensable pues con el tiempo el exceso puede causar enfermedades crónicas y otros serios problemas como los siguientes: Alta presión arterial, enfermedad cardiaca, accidentes cerebrovasculares, enfermedad del hígado y problemas digestivos. Cáncer de mama, boca, garganta, laringe, esófago, hígado, colon y recto.

Mantener un peso saludable, subirse a la báscula por lo menos una vez al mes será una forma inteligente de cuidar nuestro peso antes de darnos cuenta que ya tenemos 10 kilos arriba o de plano ya no nos cierre la ropa. "Generalmente cuando subes 3 o 4 kilos, no los sientes, y estos los puedes subir sin problema en uno o dos meses, por eso la importancia de estar checando nuestro peso para siempre mantenerlo a raya", mencionó Ruth Sánchez, especialista en obesidad.