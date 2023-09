¿Por qué tanta euforia por los pasteles de Costco?

Todo un suceso ha sido la reventa de los pasteles de Costco en las últimas semanas, donde la cadena comercial frenó la venta de los bizcochos, pays y panques al por mayor, dejando en carteles colgados que lo máximo en ventas serían 5 productos por día al socio.

Esta decisión tomó por sorpresa a quienes se dedican a ofertar los postres de manera unitaria como un ingreso extra para la economía familiar, hombres, mujeres, jóvenes estudiantes e incluso niños venden el producto entre vecinos, compañeros de trabajo, escuela e incluso en tienditas y cafeterías.

Finanzas Costco limita la compra de carne tras cierre de plantas en EU

La tienda más grande en ventas a granel, fijó su postura al decir que habían tomado esta decisión debido a la capacidad limitada para hornear pasteles, por la que la restricción tiene como objetivo garantizar un suministro constante de productos para todos los socios.

Dicha situación divide opiniones pues mientras muchos aplauden la decisión otros critican a la empresa pues justamente su naturaleza es la venta al mayoreo, para surtir a tiendas, restaurantes y quienes requieran mucha cantidad de productos.

¿Cuánto gana un revendedor con los pasteles de Costco?

A raíz de lo acontecido, se comenzaron a conocer diferentes opiniones y casos específicos de quienes hicieron de la venta de pasteles su modus vivendi, como el caso de Carolina Suárez quien ofrecía los productos en su colonia y trabajo, "en la pandemia cerraron la oficina donde trabajaba, así que tenía que buscar algo con que vivir y comencé vendiendo los pasteles, pays y galletas a domicilio, me anunciaba por Facebook, luego fui a una comunidad donde viven mis padres, les lleve algunos para ellos y mi mamá me comentó que estaban muy ricos que los vendiera ahí. Así comencé mi negocio iba cada 8 días muchas veces por encargo, de eso pude salir adelante. Regrese a laborar y continúe con mis ventas, eso me ha dado una estabilidad económica importante para sacar a mis hijos adelante".

Aunque muchos medios han referido que un revendedor puede sacar la cantidad de hasta más de 14 mil pesos mensuales, según platica Pedro Morales, quien desde el año 2010 vende los productos de la marca en su lugar de trabajo y su esposa hace lo suyo en su hogar, sus ingresos pueden llegar hasta 22 mil pesos mensuales "si se gana bien, pero así le "friegas", yo les vendo a mis compañeros de trabajo desde el 2010 qué estoy en esta empresa y se han hecho clientes míos oficinas y empresas que están aquí mismo en el edificio, tengo autorización de los jefes para vender y si me va muy bien, aunque como todo hay veces que se baja la clientela. No sólo vendo pasteles, también pan, brownies, donitas, galletas y los viernes llevó chicken bell y mi esposa también me envía cuernitos que venden en Costco y los rellena de jamón y queso. De la misma manera compramos volovanes y se rellenan para servicio de canapés, la realidad es que trabajando hemos logrado salir adelante", refiere.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En México, Costco ha establecido una sólida presencia desde su llegada en 1992 bajo el nombre de Price Club, para 1993, la unión de Price Club y Costco dio lugar al nombre actual de la franquicia.