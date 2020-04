¿Real o fake? CIA libera archivos secretos de OVNIs

La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) decidió revelar esta cuarentena algunos de sus archivos secretos sobre investigaciones de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs).

Por medio de una publicación de la corporación de seguridad estadounidense dio a conocer la serie de documentos que tocan el tema, esto con el fin de que todos se queden en casa.

En el enlace que compartió la CIA se pueden hojear los documentos que en 1978 fueron desclasificados, los cuáles comprenden información de finales de 1940 y 1950.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA's investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a — CIA (@CIA) April 1, 2020

Tomando en consideración lo anterior, la Agencia de Inteligencia decidió hacer dos listas de los mejores archivos relacionados con el tema una para quienes creen en el tema y otra para aquellos que se mantienen escépticos.

Incluso, posteriormente incluyen otro enlace en el que dan algunas recomendaciones para investigar avistamientos de objetos voladores.

Para los que creen:

Para los que no creen: