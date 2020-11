Cómo hablar de muerte con los niños

Los argumentos o palabras que debes usar para explicar la muerte a tus hijos o el momento escogido para hacerlo, dependerá de la edad que tengan, también de experiencias propias, creencias, sentimientos y circunstancias, ya que cada situación que se atraviesa es diferente.

Los niños perciben todo lo que ocurre a su alrededor, incluso cuando evades un asunto o tema que te afecta, algunos padres prefieren no hablar de eso para proteger a sus hijos de preocupaciones o malos momentos, sin embargo, para esas circunstancias delicadas, tienes que encontrar el equilibrio entre eludir y confrontar una información.

Estudios revelan que los niños atraviesan una serie de etapas en su entendimiento de la muerte, entre los cinco y nueve años de edad, la mayoría comienza a darse cuenta de que la muerte es algo definitivo; el doctor Earl A. Grollman en su libro Explaining Death to Children dice que debes explicar a los niños que cuando las personas mueren ya no respiran, no comen, no hablan, no piensan y no sienten. Debes mostrar abietamente tus sentimientos sin expresar debilidad, ellos entenderán que la muerte es una pérdida y un proceso por el que todos tenemos que pasar.