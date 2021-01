El aceite de coco un aliado para tu salud y belleza

El aceite de coco se ha convertido en un 'must have' entre los amantes de la alimentación y la salud natural, algo que nos llama la atención dada la gran cantidad de grasas saturadas que contiene. "Es cierto, el aceite de coco es uno de los pocos aceites de origen vegetal con casi un 90% de ácidos grasos saturados en su composición", dice Samantha Penfold, creadora del concepto Organic Market & Food, en Marbella y Madrid. "Sin embargo, no se trata de las grasas saturadas nocivas que se encuentran en el queso o en la carne, las del coco contienen triglicéridos de cadena media, altamente beneficiosos para la salud, explica".

Si huyes , pensando que engorda demasiado, no te prives de este alimento. Como dice Martínez, "este tipo de grasa pasa directamente del intestino al hígado favoreciendo la cetosis (quema de grasas), elevando el metabolismo y aumentando la sensación de saciedad". "Los cuerpos cetónicos que produce son además el combustible preferido del cerebro y previenen las enfermedades neurodegenerativas", añade.

BENEFICIOS

Ideal para diabeticos, además de regular el nivel de colesterol, y trigliceridos/Foto: Cortesía | puntoverde.com



Fortalece el sistema inmune, protegiendo así al organismo de microorganismos y enfermedades.

Mejora los niveles de colesterol.

Favorece la digestión y la circulación intestinal.

Aumenta la sensación de saciedad.

Contribuye a quemar la grasa abdominal.

Su sabor es delicioso y ofrece un toque especial a tus preparaciones.

Resiste altas temperaturas antes de quemarse, haciéndolo ideal para frituras sin que pierda sus singularidades con el calor.

Puedes preparar tu propio aceite de coco virgen, solo necesitas un coco color café bien maduro. Pártelo y extrae la pulpa con una cuchara fuerte, córtala en trozos pequeños y lícuala con un chorrito de agua. Exprime a continuación esta pasta con un filtro de café hasta extraer todo el líquido. Déjalo reposar en la nevera 24 horas para que la leche se separe del aceite. La primera formará una capa en la parte superficial y el aceite se quedará en el fondo. Retira la leche y listo, ya puedes beneficiarte de las propiedades del aceite de coco.





