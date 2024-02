El ayuno puede dañar tu sistema digestivo

La Licenciada en Nutrición, Ana Karla Nucamendi, no aprueba el ayuno bajo ninguna circunstancia porque el propósito de su profesión es enseñar a las personas a que aprendan a comer saludablemente, no a base de un ayuno que no podrás cumplir durante el resto de la vida.

"El ayuno es la ausencia de alimentos y bebidas en tu cuerpo. A partir de las 8 horas sin alimentos se le llama ayuno. Normalmente, cuando nosotros consumimos un alimento, el cuerpo tarda en procesarlo, absorberlo y excretarlo, tiempo que regularmente se cumple mientras dormimos, que es el mayor tiempo que pasamos sin alimentos. A partir de las 12 horas, se considera ayuno intermitente, porque el cuerpo empieza a entrar en cetosis, y hace rutas metabólicas diferentes".

Salud Acné, daño en la piel y la autoestima

De acuerdo con Ana Karla, el cuerpo necesita aproximadamente al día entre 1200 y 1500 kilocalorías, solamente para poder vivir, respirar, caminar y pensar, sin tomar en cuenta la actividad física, o si tienes alguna enfermedad, pues eso le suma las calorías que tu cuerpo necesita.

"Tu cuerpo necesita energía, el cerebro se alimenta de glucosa y debe de estar activo para que tú estés activo. Para ello necesitamos carbohidratos, proteínas y lípidos. La glucosa la puedes encontrar en los carbohidratos y es de lo que más necesita el cerebro, por eso cuando ayunas regularmente te duele la cabeza, porque estás deshidratado, te faltan minerales que tu cuerpo necesita".

Al realizar ayuno, el cuerpo se siente desganado, con dolor de cabeza y mareos, y puedes llegar a desmayarte o tener problemas digestivos como reflujo y estreñimiento, tus niveles de cortisol se elevan, puedes presentar insomnio y sentirte de mal humor.

"El tiempo máximo que una persona debe de ayunar en sus hábitos normales de vida, es cuando duerme, que puede ser de 8 a 10 horas. Una de las consecuencias de estar en ayuno es el riesgo de tener una hipoglucemia, que básicamente se traduce en niveles de glucosa bajos, y niveles de insulina altos, en busca de nutrientes, por lo cual no hay un balance. La función principal de la insulina es nivelar los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo una vez que se consumen los alimentos".

COLACIONES SALUDABLES

De acuerdo con la nutrióloga Ana Karla Nucamendi, se recomienda hacer una colación saludable, entre comidas, pero dependerá de la cantidad de proteína que requiere tu cuerpo, porque si no consumes la cantidad de proteínas que requieres, no puedes satisfacer tu hambre, y estarás comiendo constantemente.

"Hay personas que se llenan y no necesitan colación. La capacidad gástrica de cada persona es diferente, pero se recomienda no dejar pasar más de 5 horas promedio sin alimentos, pues al hacerlo llegas a tu límite de la reserva de tu cuerpo. A las 8 horas de no haber comido, los alimentos que ya consumiste, ya fueron absorbidos y listos para ser excretados. Nosotros deberíamos ir al baño 3 veces al día, y muy pocos tienen esa fortuna".

Existe una idea errónea de que la gente va a bajar de peso con el ayuno, pero de acuerdo a la especialista, si haces ayuno y luego comes en exceso, no sirve de nada porque tu cuerpo es muy listo y guarda todo lo que puede.

"El cuerpo no sabe en qué momento le vas a dar comida y cuando vuelves a comer, ya tenías tus reservas y así se va haciendo una cadenita, por eso es que hay que saber aprender a comer y cuidar los alimentos que consumimos, porque por ejemplo tú puedes comerte 1200 kilocalorías de puras hamburguesas y no te va a nutrir lo mismo que una dieta balanceada, no te vas a llenar, vas a seguir con hambre y vas a seguir comiendo".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El objetivo principal de un nutriólogo es que aprendas a comer bien y saber las porciones que tu cuerpo necesita, por eso Ana Karla Nucamendi aconseja acudir con el especialista para cambiar un régimen alimenticio y hacerse una vez al año un chequeo de todos los elementos, como colesterol y triglicéridos.

"La carrera del nutriólogo es mal valorada, porque todos comemos, pero nada más acudimos cuando tenemos una enfermedad y cuando ya necesitamos alimentos específicos. Hay que cuidarnos en todos los sentidos". Puedes consultar cualquier duda sobre nutrición con la nutrióloga al teléfono 442 559 1989.