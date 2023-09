La alimentación es la base para vivir mejor 

El estilo de vida acelerado, los malos hábitos y un sin fin de circunstancias, hacen que cada vez las personas, incluso niños y adolescentes tengan enfermedades como diabetes, hipertensión, triglicéridos y colesterol elevado, padecimientos silenciosos que ponen en riesgo la salud y que cada vez se tenga mayor número de decesos en el mundo a causa de estas.

La especialista en metabolismo, obesidad y nutrición médica, Fabiola Méndez Cobos, indica que seguir una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer, entre otras.

Salud La insulina puede salvar la vida de un niño

Según la experta cada vez son más los niños y adolescentes que se enfrentan a sufrir estas malas condiciones de salud, dado a los malos hábitos alimenticios, pues muchas veces por prisas los padres damos un lunch repleto de azúcares añadidas, grasas saturadas, carbohidratos, "es importante siempre optar por una comida fresca y nutritiva, en lo posible evitar alimentos envasados listos para el consumo, es decir, alimentos procesados y ultraprocesados que contienen altos niveles de calorías, azúcares, grasas y sal".

Muchas veces por las prisas los papás compramos alimentos listos para consumir en las tiendas, esto no nutre, solo quita el hambre y da un gran aporte calórico, explicó la bariatra.

DIABETES

Esta es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar de forma eficaz la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en sangre, hay varios tipos de diabetes como diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 e incluso prediabetes la cual es una afección en la que el nivel de azúcar en sangre es elevado, pero no lo suficiente para ser diabetes de tipo 2. Sin embargo, si el paciente no se cuida es probable que se convierta en diabetes de tipo 2 en 10 años.

TRIGLICÉRIDOS

Son el tipo más común de grasa en su cuerpo. Provienen de alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que se consumen, también provienen de calorías adicionales. Estas son las calorías que se comen pero que el cuerpo no necesita de inmediato.Tener un alto nivel de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón, como la enfermedad de las arterias coronarias.

COLESTEROL

Es una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre. El cuerpo necesita colesterol para formar células sanas, pero tener altos niveles de colesterol puede aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Con el colesterol alto, es posible que se formen depósitos grasos en los vasos sanguíneos.

¿CÓMO MANTENERSE SANO?

Fabiola Méndez explica que cambiar los hábitos alimenticios, hacer ejercicio regularmente así como mantener un estilo de vida saludable es el primer paso para tener una buena calidad de vida.

"Una dieta acaba, un hábito no, por ello la importancia de tener buenos hábitos de alimentación desde la Infancia, hacer ejercicio por lo menos tres veces a la semana para no tener una vida sedentaria. Pero si por alguna razón no comenzaste desde pequeño o no has enseñado a tus hijos a ser saludables, nunca es tarde para empezar y si aún no tienen ninguna enfermedad es el mejor momento, si ya se tiene alguna afección, ¡Adelante! es momento de hacerla reversible",menciona la especialista.

Realizar ejercicio como mínimo 3 veces por semana. Foto: Miguel Cruz | Diario de Querétaro

HÁBITOS SALUDABLES

Controlar las porciones

Estas deben amoldarse al tipo de cuerpo, actividades físicas y a la condición sexual, un hombre joven, requiere más calorías que un adulto mayor, por ejemplo.

Comer Frutas y Vegetales

Aunque es importante moderar la ingesta de azúcares pues pocos saben que el exceso sube los triglicéridos y muchas como el mango no deberían de consumirlo quien tiene problemas con el azúcar. Fresas, frutos rojos, papaya, melón, limón, toronja, son algunas de las opciones para consumir. Por su parte las verduras, principalmente las de hoja verde se pueden ingerir en todas las comidas.

Beber Agua

Tomar este vital líquido es crucial para mantener hidratado el organismo, libre de toxinas y mantener hidratado el organismo. Beber dependerá de la complexión y actividad de cada persona pero un estándar serían 2 litros.

Distribuir la comida

Para tener un metabolismo funcionando adecuadamente, la experta sugiere realizar 5 comidas al día, 3 completas y 2 snack, "No es comer en abundancia las 5 veces es dar a tu organismo 3 comidas equilibradas y completas y luego hacer 2 colaciones qué servirán de apoyo para la transición de la siguiente ingesta, sin llegar muriéndose de hambre".

➡️ Si quieres recibir las noticias en tu Whatsapp, envía la palabra ALTA

Comer Pescados

Hacerlo por lo menos dos veces por semana, pues hay que recordar que el pescado azul aporta proteínas, vitamina D, minerales y Omega-3.

Se puede cocinar de diferentes maneras evitando el empanizado, rebozados y fritos.

Otras recomendaciones serían comer despacio, masticar bien, evitar comida basura, evitar comer vísceras, controlar la ingesta de embutidos y lácteos, no comer a deshoras.

Para consultar a Fabiola Méndez se puede dirigir al teléfono 5554047546