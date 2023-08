La insulina puede salvar la vida de un niño

Actualmente en México, no existe un censo de personas que viven con diabetes 1, un mal que se presenta desde los primeros años de vida, pues el páncreas no genera insulina. La enfermedad aún está en estudio. Hay familias, donde papá y mamá no traen un antecedente genético y el bebé nace con diabetes tipo 1.

“Este tipo de pacientes lo traen de nacimiento, y desde que se les diagnostica son dependientes de insulina. Se manifiesta en los primeros años de vida, y es una condición en la que tendrán la enfermedad de por vida”.

Algunos de los síntomas que pueden experimentar los niños con Diabetes 1 es mucha sed, orinar muy seguido, mucho cansancio y bastante hambre. Cuando se generan estos síntomas se les someten a estudios para descartar el padecimiento, y si son pacientes de esta enfermedad serán dependientes al 100% de la insulina.

“Cuando se detecta este tipo de pacientes, se les enseña a los papás todo lo de la enfermedad, ya que los niños, es más difícil que tengan un control, por lo que la familia es importante para que los enseñen a convivir con su condición”.

Los integrantes de la familia que viven con un paciente de Diabetes 1, tiene que asistir a la consulta y hacer un acompañamiento. Se miden las porciones y la variedad de alimentos que debe de tener un diabético, entre otros hábitos de vida saludables.

“La familia es muy importante, porque al convertirse en solidarios, se ayudan ellos mismos, y se someten al mismo régimen alimenticio y a la misma actividad física, lo que ayuda a que el paciente aprenda más rápido, y a su vez, ayuda también a la aceptación del padecimiento”.

LUCHANDO POR UN CENSO

Aunque parece un tema muy recurrente, la diabetes aún sufre de estigmas por parte de las personas. Se tienen ideas erróneas como que la diabetes es contagiosa, o la adquisición de los productos milagros que quitan la enfermedad.

“Hay muchos mitos aún. Pero para la diabetes no hay cura y no hay productos milagros. Si no se le detecta a tiempo, genera problemas de riñón, corazón, cerebrovasculares y cardiovasculares. Por eso es muy importante la educación”.

Existe un movimiento a nivel nacional que se llama “Por una sola voz”, que lucha porque haya un censo, para conocer el número de pacientes exactos de la diabetes tipo 1, pues se desconoce.

“Lo manejan asociaciones de la propia federación, y organismos independientes, pero con los cuales hay una alianza, entre ellas Fundación Chabely, con quienes estaremos el congreso de diabetes a nivel nacional para el siguiente año”.

La diabetes sigue creciendo, al grado de que ya se han detectado casos de adolescentes con diabetes tipo 2 (principalmente se da en adultos) por la obesidad y los malos hábitos como la falta de ejercicio y una alimentación deficiente.

“Debemos buscar información, tengan o no tengan diabetes. Debemos tomar conocimiento de la diabetes. Les recomiendo la página de la federación y también pueden encontrar información en Fundación Chabely, en donde hay talleres gratuitos en donde se descubre en que consiste y como se puede tratar. Desgraciadamente, todos conocemos a alguien cercano que tiene esta enfermedad y solo nos alejamos en lugar de involucrarnos”.