¿Sabes qué es la hipertermia?

De la hipertermia poco se conoce, por eso es necesario que la población aprenda a detectarlo y evitarlo, ya que deriva de las altas temperaturas y ante la ola de calor que se ha presentado en el estado y que próximamente se podrían volver a repetir por el inicio de la canícula, cobra especial interés.

Así lo dio a conocer la secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, al ahondar en que la hipertermia se presenta cuando la temperatura corporal asciende a niveles superiores a los normales y el sistema de termorregulación corporal no puede funcionar correctamente.

Explicó que al presentarse dichos síntomas, el cuerpo no puede enfriarse solo, razón por la que, de no acudir con un especialista, o a los servicios de emergencia, podría generar graves secuelas.

Las altas temperaturas pueden provocar estrés, fatiga, mareos repentinos y en otros casos, calambres y agotamiento, síntomas de que podría estar avisando de hipertermia, o en todo caso, de un golpe de calor, pues mencionó que es la misma sintomatología.

Aunque en San Juan del Río y los demás municipios no se ha presentado todavía algún caso de hipertermia, mencionó que es necesario que la población conozca de las secuelas por las altas temperaturas, debido a que entre más aumenta, es mayor el riesgo para la población, sobre todo para los menores y adultos mayores.

Este tipo de problemas de salud, resaltó que, no necesariamente se presentan cuando las personas se encuentran en vía pública o expuestos a los rayos solares, también pueden ocurrir en sitios cerrados, debido al calor corporal que generan, sin poder tener una adecuada regulación, es por ello, que durante los días de mayor calor, exhortó a la población a mantener precaución.

Algunos de los factores para desencadenar la hipertermia, pueden ser la deshidratación, presión arterial u otras afecciones, sobrepeso considerable o muy bajo, ingerir bebidas alcohólicas, entre otros más, por ello, insistió en que es importante que la población esté al pendiente de algunos síntomas.

Dijo que al momento de presentar este tipo de síntomas, además de llamar a los servicios de emergencia, es necesario que la persona afectada permanezca en un lugar fresco, preferiblemente con aire acondicionado, ingerir agua en abundancia así como ducharse.

“Va asociado con este tema de la insolación o el golpe de calor, en estos dos fenómenos lo que pasa es que nuestro organismo no controla la temperatura, nuestra temperatura corporal debe oscilar entre 36 y 37 grados centígrados, cuando sucede esto de que te expones de manera inmoderada al sol o a altas ciertas temperaturas, puede ser incluso no el sol, pueden estar en una habitación pero el calor al interior de la habitación ser muy elevado, el organismo no le da tiempo de compensar y por lo tanto se puede presentar la hipertermia”.

Paulina Ocampo Mendoza es una joven que realiza actividad física continuamente y compartió que en las últimas semanas, presentó sintomatología como la anteriormente citada, una de las que recuerda más, fue la fatiga y sofocarse, sin embargo, al mantenerse en constante actividad deportiva, aseguró que optó por acudir al médico y fue él, quien le diagnostico indicios de desarrollar hipertermia, debido a que el lugar al cual acude a realizar sus rutinas, permanecía cerrado y aunque cuenta con ventiladores, aseguró que fue insuficiente para autorregular su temperatura corporal.

“Regularmente voy a cierto lugar a realizar mi rutina de ejercicio y el edificio está de frente al sol cuando se oculta, por eso, creo que en parte fue eso, porque siempre está como templado y en estos días que hizo mucho calor, sí se sintió muy notorio como se guardó el calor y con los asistentes, pues yo creo subió más, pero no te das cuenta, fue como yo me enteré de este problema que se puede generar y que muchos conocemos como golpe de calor o después del golpe de calor, me dijo el Doctor, que ya es cuando se genera la hipertermia”.