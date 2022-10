Los mejores tés para dormir bien

Hay ocasiones que a pesar de que hagas ejercicio y te alimentes bien, tu salud no esté en su máximo, esto se debe a que no hayas estado durmiendo lo necesarios, existen muchos más factores que puedan afectar el sueño como la ansiedad o el estrés, si crees que tu falta de sueño no es grave para visitar al médico, te compartimos algunos tés que puedes preparar y tomar antes de ir a la cama para dormir como un bebé.

Los tés para dormir y las hierbas no solo te ayudarán a relajarte y dormir bien, también puede ayudar con la recuperación del ejercicio y ayudar activamente a restablecer el equilibrio hormonal.

Comencemos con el té de raíz de valeriana, la valeriana es un sedante natural suave, que induce el sueño, inhibe las neuronas llamadas GABA, encargadas de mantenerte despierto. El té verde descafeinado, es otra opción, el té verde, contiene teanina, que reduce las hormonas relacionadas con el estrés, lo que te ayudará a relajarte y por ende a quedarte dormido.

Otro té que debes probar es el de melisa, la infusión de melisa es una ayuda para dormir al inducir la liberación de químicos y hormonas que regulan el sueño; el té de menta te ayudará con su fresco sabor a dormir, mejorará el estado de ánimo y facilita el sueño, sobre todo si tienes algún malestar en la panza; el té de tila, es sin duda una de las infusiones relajantes más populares y más usadas para calmar los nervios.

Si lo prefieres, puedes optar por un té de lavanda, te ayudará a disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que te relaja y te pone en una mejor posición para dormir; el té de manzanilla, también es muy popular, si bien la manzanilla puede ayudar a dormir mejor, parece ser una solución más útil a corto que a largo plazo. Por último, otra de nuestras recomendaciones es el té de pasiflora, la pasiflora es una planta rica en numerosas sustancias, incluidos flavonoides, fenoles y aceites esenciales, a las que se les atribuye en conjunto su acción sedante.

Así que ya sabes, si por las noches das vueltas y vueltas por la cama, tratando de conciliar el sueño, que mejor que un rico y calientito té.