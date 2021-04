¿Qué sucede cuando a diario se toma café?

Despertar y tomar una taza de café recién hecho es uno de los grandes placeres para la mayoría de las personas, según estudios realizados la cafeína tiene grandes beneficios, pero también indican que hay ciertas restricciones para su consumo.

VIVIR AÑOS MÁS

Estudios publicados en el New England Journal of Medicine aseguran que los bebedores de café de más de 50 años tienen un riesgo de morir inferior al de aquellos que no lo consumen

Salud Despierta con un buen café

SE PUEDE SUFRIR OSTEOARTRITIS, ARTROPATÍA Y OBESIDAD

El consumo excesivo de café puede aumentar también el riesgo de padecer otras enfermedades como osteoartritis y artropatía que afecta a las articulaciones, incluidos los huesos, cartílagos, ligamentos y músculos; incluso llevar a un exceso de peso y padecer obesidad.

"Para las personas con antecedentes familiares de osteoartritis, artritis, o para aquellos que están preocupados por el desarrollo de estas afecciones, estos resultados deben actuar como un mensaje de advertencia" dice la epidemióloga, Elina Hyppönen que pide escuchar las señales que da el cuerpo, “el sistema generalmente envía mensajes poderosos con respecto al consumo de café, sudoración, taquicardia y ansiedad son algunos".

Las opiniones sobre esta bebida pueden ser variadas, algunos estudios concluyen que un consumo alto puede constituir un mayor riesgo de hipertensión. En contraposición, otras investigaciones dicen que su consumo en dosis de tres a cuatro tazas diarias disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Salud El café y el cerebro

Pese a la advertencia del reporte, los investigadores lanzan un mensaje: "debemos recordar que lo mejor es consumir café con moderación; esa es la mejor opción para disfrutar de su bebida y una buena salud también", explica el dietista Nigel Denby.

En conclusión y con todos lo,s estudios que han realizado los expertos, el consumo de cafeína con moderación si puede traer grandes beneficios, de una a tres tazas diarias son la medida necesaria para hacerlo aliado y seguir disfrutando de una buena taza de café.