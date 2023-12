Existe un problema a nivel mundial que tiene que ver con la resistencia de los parásitos porque las personas no acuden con un doctor y abusan de automedicarse, sin siquiera haber presentado síntomas, explicó la doctora Lourdes Durañones Rodríguez, egresada de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.

“Muchos pacientes llegan porque quieren desparasitarse, cuando les preguntó ¿qué tienen? dicen no tienen nada, pero quieren desparasitarse. Es un gran problema, como decimos los cubanos ´va subiendo la parada´, lo que se tomaba ya no hace efecto”, declaró.

Por ello la importancia de que las personas sean conscientes si presentan alguna sintomatología, si las heces fecales tienen características y además vienen acompañadas de dolor, si cambian su consistencia, pasan de ser pastosa a líquidas, pueden tener sangre, flema, espuma.

“Una deposición normal tiene consistencia, cuando empieza haber cambio debe haber un proceso infeccioso asociado y es cuando se empieza hacer un cuadro diferencial”, señaló.

Hay muchos parásitos incluso algunos se pueden ver en las heces fecales. Por ejemplo, en los niños se presenta mucho, padecen de oxiurus que se trasmite porque les da picazón anal, se rascan, se llevan las manos a la boca y vuelve empezar el ciclo del parásito.

“Ese se ve sobre todo por las noches cuando da prurito, le revisas el ano al niño y se ven los parásitos. Hay otros que son lombrices que cuando el paciente va al baño las ven. Otros que no se alcanzan a percibir como las amebas, pero notan los cambios en la secreción que van con sangre, con flemas. Dependiendo de la sintomatología se va encaminando que antiparasitario se va a recetar, de estos hay muchísimos en el mercado”, explicó

¿Entonces, cuándo se debe desparasitar una persona?

El paciente debe presentar una sintomatología, hacerse de análisis, y entonces dar un tratamiento, aconsejó la doctora.

“Hay pacientes que dicen que les duele la barriga a cada rato, debo tener parásitos, cuando les pregunto si han notado cambio en sus heces fecales, me dicen que todo bien, que no tienen incomodidad. Lo más recomendable es hacer un estudio de heces fecales, se entrega la muestra al laboratorio y este le va a decir si tiene o no, entonces el médico ya teniendo una confirmación se dispone el tratamiento”, detalló.

Sin embargo hay cuadros diarreicos que no da tiempo de tomar una muestra fecal, más si son niños entonces eso depende de las características del paciente.

Lo recomendable es no auto medicarse, ir con el doctor que dará una orientación y decidirá que medicamento tomar.

“Si la persona se automedica y no hace frente al parasito que tiene solo gastó dinero por gusto y no resolvió el problema. No es cierto que se debe desparasitarse todos los meses, tiene que haber sintomatología, lo ideal sería hacerse un estudio de heces fecales para dar un diagnostico”, finalizó la doctora.