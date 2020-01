¿Sabías que existen ocho tipos de pene?

Sin duda, más de una vez te has preguntado cómo será el miembro de ese chico que tanto te gusta y sueles tener fantasías eróticas tan solo imaginarlo. Es tanta tu curiosidad que mueres por una miradita, ¿no es así?

De acuerdo a informes médicos, se clasifican en dos; los “crecientes” que se expanden y crecen cuando llega la erección y los “exhibicionistas” que parecen grandes todo el tiempo, pero apenas crecen con la erección.

Un estudio sobre salud masculina informó que 79% de los hombres lo tienen creciente y el 21% restante exhibicionista y dentro de esa clasificación, existen ocho tipos de miembros masculinos.

Largos, cortos, gruesos, finos, con curva a la derecha, sin curva, circundados… ¡Cada pene es distinto y los hay de lo más variados!, si no lo crees, sigue leyendo, te sorprenderás.

1. El Circuncidado

La piel que cubre al miembro ha sido retirada. Según los expertos, es la variedad más común y pueden ser más sensibles que aquellos que no debido a la falta de piel que les cubre.

2. El no Circuncidado

La piel que cubre el miembro está intacta y en este caso, los hombres deben dedicarse un poco más a su higiene personal, ya que bajo la piel se acumulan bacterias. Al tener una erección, la piel se estira y de esta forma se puede estimular el miembro subiendo y bajando la piel.

3. El Pene Sorpresa

Es aquel que al tener una erección, se agranda más de lo que hubieras imaginado. Según los expertos, al 79% de los hombres les ocurre esto. De ahí que aconsejan que durante los preliminares de la intimidad rodees la base del pene con tus dedos para hacer que se ponga más duro, potencialices su tamaño y lo mejor, retrasarás su orgasmos para disfrutar más tiempo el acto.

4. El Estándar

Es el pene cuyo tamaño no varía demasiado entre erecto y flácido. Nadie sabe realmente por qué ocurre, pero aquellos hombres que tienen este tipo de miembro, suelen estar orgullosos de él.

Si estás impresionada del tamaño aún cuando no esté erecto, considérate afortunada, pero no te emociones, ya que no aumentará mucho más.

5. El Curvado

Es aquel que cuando tiene una erección, se inclina hacia un lado. Cuando no está erecto, el tronco parece que esté recto, sin embargo, al ponerse duro se curvea. Así que si te topas con un pene así, aprovecha y experimenta; prueba posturas y juegos que se adapten a ti ¡y a la curva!

6. El Pequeño

De acuerdo a los expertos, un pene es considerado pequeño cuando tiene menos de 6 cm de longitud al estar erecto y aunque no hay una medida estándar a partir de la cual un pene se considera pequeño o grande debes tomar en cuenta que hay penes que, en estado de relajación, pueden parecer más pequeños de lo que son, así que si quieres más estimulación, pídele que presione con su hueso pélvico directamente sobre tu clítoris.

7. El Grande

Según los expertos, la media de un miembro masculino grande ronda entre los 14 y 16 centímetros, si los supera, ¡considérate afortunada! Ya que es imposible que un pene sea tan grande que no quepa en tu vagina, ya que el músculo femenino es capaz de adaptarse a cada tamaño y forma. Así que si te topas con uno extra grande, asegúrate de estar bien lubricada.

8. El Impredecible

Este tipo de miembro realmente te sorprenderá y de alguna forma te desilusionará ya que puede que no se ponga duro cuando debería, o que de pronto tiene un tamaño que no esperabas, pero no es culpa de tu chico estar dentro del 40% de los hombres que lo padecen, así que lo más importante es que te muestres comprensiva y lo animes a resolver el problema juntos, con ayuda de un profesional si es necesario.

Ahora ya sabes la variedad de penes que existen… ¿Cuál será el de tu chico?