Salud femenina y el desconocimiento

La salud femenina en nuestro país es un tema que se ha dejado de lado. Las mujeres suelen tener tantas ocupaciones y tan poco tiempo, que dejan de lado el autocuidado y la salud física, así lo dio a conocer Alejandra Martínez, asesora de cuidados de Ambar Center y terapeuta.

“Es importante que la mujer esté sana, y que tenga energía para afrontar los retos del día a día, pues hay factores que son determinantes como los roles que tienen, y la etapa que está viviendo. Por ejemplo, una mujer que tiene entre 30 y 35 años, está en su etapa más productiva, pero también en la mejor edad para la fertilidad. Nuestro reloj biológico trae prisa, pero decimos quiero ser una buena empresaria, y no tengo opción para pensar si quiero ser mamá. O no sé cómo trabajar el estrés y liberar las emociones que me agobian día a día”.

Salud Cáncer cervicouterino, el más frecuente en mujeres

Para tener una salud femenina completa, las mujeres deben tener una estabilidad mental, emocional y física y no caer en normalizar todo lo que nos sucede.

“Una mujer suele pensar que es normal tener un padecimiento crónico digestivo, es normal sentir estrés, es normal comer lo que se pueda para que aparentemente pueda rendir en mis actividades, y eso hace que nos olvidemos de las situaciones de salud que se nos presentan”.

Aunado a esto, el panorama médico no ayuda. El caso de la vacuna contra el Covid 19 es el ejemplo perfecto. Una vez que la gente comenzó a vacunarse, testimonios de mujeres de todo el mundo, hablaban sobre cambios en su menstruación, lo que generó muchas preguntas que no tenían respuesta, debido a que los ensayos clínicos no recopilaron datos sobre alteraciones del ciclo menstrual, por no considerarse un factor relevante, lo cual es bastante común en las investigaciones médicas.

Salud Hipertensión arterial, la enfermedad del estrés

"Otro ejemplo sobre esto, es la endometriosis. Yo tardé más de 15 años para tener un diagnóstico correcto y después tuve que pasar por 4 cirugías. En el mundo hay 200 millones de mujeres con endometriosis, y es impresionante conocer que solo existen 200 especialistas de esta enfermedad a nivel mundial”.

Para Alejandra, el autoconocimiento es sumamente importante. Recuperar el poder de elección, y el control sobre el cuerpo “poder decir quiero comer y darme el tiempo, además de establecer que tengo que hacer para alimentarme correctamente de acuerdo con mis actividades diarias, y tener acompañamiento en diferentes áreas como un nutriólogo, un ginecólogo o un terapeuta”.

Para poder tener una salud femenina integral, es importante que una persona pueda detectar lo que para ella funciona y lo que no, pues cada mujer es única y diferente y de esta manera vamos sanando.

Terapeuta Alejandra Martínez. Foto: Cesar Ortiz | El Sol de San Juan del Río

“Porque si no, caemos en dietas que no necesitamos, o en rutinas que no te ayudan. Podemos elegir 5 actividades que me llenen de energía y cuáles son mis no negociables, como hacer 30 minutos de ejercicio, tener una lectura que me ayude emocionalmente o escuchar un podcast, tener un ginecólogo de cabecera como lo hacemos con un dentista, para hacer nuestros chequeos, y tener nuestro calendario de menstruación donde se vea la duración, que días sientes energía o si retienes líquidos”.

Salud Cistitis, enfermedad de las vías urinarias

Alejandra cree firmemente, que estamos en tiempo de poner una pausa y prepararnos para elegir cómo queremos vivir “las mujeres sanas, son mujeres felices y eso tiene un impacto inmenso en el entorno que nos rodea. Debemos empezar a crear un estilo de vida más saludable, prepararnos para ser mamás o para la llegada de la menopausia, lo único que no es opción es no cuidarnos. Lo que hago por mí, también lo hago por las demás, y si al final del día yo estoy moviendo una conciencia individual lo vamos a resonar en colectivo”.

NO HAY DINERO

En una plática con el club de amigas que suelen llamarse “Las bibis”, en referencia a cierto personaje de la televisión mexicana, algunas coincidieron en que no hay tiempo ni dinero para poder tener un autocuidado necesario.

“Hace mucho tiempo que no he visitado al ginecólogo. No tengo dinero y tengo muchas deudas que atender primero. Sé que es importante, pero la vida no me da, tengo dos trabajos y termino mi rutina diaria a las 8 de la noche. Los fines de semana los dedico a mi hogar y a hacer mis pendientes. De verdad no sé en qué momento podré concretar esa cita” describe Hanna.

Otra de las preocupaciones por las que tienen que pasar son los cambios que genera la menstruación “desde que me vacunaron de Covid, mi regla cambió por completo. De los 7 días que la tenía, disminuyó a 2 o 3 y así se ha quedado hasta ahorita, es un relajo estar al pendiente de lo que pueda suceder con este tema” describe Mariana, quien dice que siente que ya está llegando a la menopausia.

Uno de los factores más relevantes en la vida diaria de una mujer es el estrés, que no se puede dejar de lado “¿no sienten que los días son más cortos? Inició mi día desde muy temprano y terminó muy tarde. Todo el día ando corriendo y apenas y me da tiempo de comer. Me siento agotada y agobiada. Creo que me urgen unas vacaciones” son las palabras de Tania, mientras toma un capuchino grande para mantenerse despierta mientras sostiene esta conversación con sus amigas.