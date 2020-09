Encontronazo de Damián Alcázar y Felipe Calderón en Twitter por película sobre 4T

Luego de que el expresidente Felipe Calderón causó polémica en redes sociales tras afirmar que la película La Ley de Herodes, de Luis Estrada, es la cinta que habla sobre la Cuarta Transformación, el actor Damián Alcázar ya contestó, mencionando que El Infierno, del mismo director, retrata lo vivido durante su sexenio.

“Qué rápido se le olvidó al expresidente @FelipeCalderon lo que vivimos durante su sexenio, también fue plasmado en la película ‘El infierno’, creo que por humildad no aceptará que él la inspiró”, indicó Alcázar en su cuenta de Twitter.

Todo comenzó gracias a la entrevista del actor otorgada a El Sol de México en la que adelantó que el público mexicano sí podrá esperar una película basada en la cuatroté.

Qué rápido se le olvidó al expresidente @FelipeCalderon lo que vivimos durante su sexenio, también fue plasmado en la película “El infierno”, creo que por humildad no aceptará que él la inspiró. https://t.co/8dB2Xdq5og — Damián Alcazar (@DamianAlcazar_) September 30, 2020

“Sí la va a haber (una película), y una de dos, o se llamará El pueblo bueno, o bien Primero los pobres, pero por ahí está... Tenemos un guion formidable, complejísimo, será una enorme película, casi épica. Yo supongo que en 2021 trabajaremos… Porque se nos vino el coronavirus y tuvimos que frenar… Ahorita ya hubiéramos filmado con Luis, ya nada más que hay que reagendar todo, porque vamos con un montón de actores”, expresó en exclusiva.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Ante tales declaraciones, la noticia le llegó al expresidente, por lo que aseveró a través de su cuenta de Twitter: “¡La película sobre la 4T ya está hecha! Se llama “La Ley de Herodes”. Fue hecha con el fideicomiso de apoyo al cine que ayer la propia 4 Trans..a desapareció”, indicó Calderón.

¡La película sobre la 4T ya está hecha! Se llama “La Ley de Herodes”. Fue hecha con el fideicomiso de apoyo al cine que ayer la propia 4 Trans..a desapareció. https://t.co/BhYpf4qRPW — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 30, 2020

Cinta hablará del ciudadano mexicano

Durante la entrevista con El Sol de México, Alcázar detalló que la próxima cinta se enfocará en el ciudadano mexicano y su enojo e intolerancia provocada por un entorno de violencia, pobreza y despojo que se generó durante los últimos sexenios.

"Hay muchas cosas que decir. Nuestro objetivo es la gente; el ciudadano mexicano de los últimos tiempos, que es intolerante, soberbio. Porque hay mucho enojo, mucho encono y mucha violencia que se generó en todos estos sexenios acumulados de pobreza y de despojo, sobre todo en este último sexenio que pasó", dijo.

"La gente estaba muy enojada y su enojo se manifiesta así, por ejemplo, los pinches abusadores y feminicidas pues están todos jodidos y se sienten agredidos porque están pobres y sin ánimos de ser buenas personas. Está todo eso, y ese es nuestro objetivo principal, claro, ya con la otra opción que nos da la 4T, de abrazos y no balazos… hay un campo muy grande para jugar en el cine", aseguró Damián.

Además, agregó: "Tenemos un guión formidable, complejísimo, será una enorme película, casi épica. Yo supongo que en 2021 trabajaremos… Porque se nos vino el coronavirus y tuvimos que frenar… Ahorita ya hubiéramos filmado con Luis, ya nada más que hay que reagendar todo, porque vamos con un montón de actores".

Foto: Cuartoscuro

En la plática también tocó el tema de la censura en estas dos cintas de Luis Estrada. " A El Infierno le pusieron la clasificación de Sólo Adultos, como para mermar el éxito de la película, pero son tontos, porque todos los niños la pudieron ver en internet. Tengo fans niños que desde que se estrenó la película y hasta la fecha me ven por ahí y me dicen: '¡Hey, Benny, Benny!' Con Un mundo maravilloso los promotores de la película no cumplieron con las fechas de exhibición y la sacaron antes, yo creo que porque se los pidió Gobernación…

"Y con La Dictadura Perfecta, que era la más directa, la más fuerte, quizá no la mejor, pero sí la más valiente y arriesgada, porque estaba ahí puesto todo el diagrama perfecto de cómo se hicieron las cosas, y Televisa, que sería parte de la producción, dijo: “No, yo no quiero”. Querían cambiar cosas, pero Luis Estrada no quiso, así que se salieron absolutamente y no quisieron poner ni su nombre. Me pareció una pequeñez de parte de Televisa, porque se hubieran levantado el cuello para presumir: “Nosotros hicimos esta película”, es una especie de autocrítica fuerte, amplia, abierta. Pero no… se cerraron. Ni modo".

Además, Alcázar insistió en la necesidad de recuperar las salas de cine, tanto para la exhibición del cine mexicano como para el cine de calidad de todo el mundo. Para él, esa es la prioridad, por encima de la cantidad de películas que se produzcan en el país.

Sociedad Actores y colectivos fílmicos piden no aprobar extinción de fideicomisos

“Ahí está la lucha, más allá de si hacemos 10 películas menos o 10 más, porque hace dos años se hicieron 200 películas en México… ¡200 películas! De las cuales vimos seis y sólo durante seis días. ¿Para qué? Es puro desperdicio de dinero. ¿De qué sirve que los chicos puedan filmar, si nadie los ve? Entonces, no importa si sólo se hacen 70 películas, pero que se vean, y que recuperen el dinero; ahí sí volveríamos a recuperar la industria de cine… Pero si esto no se recupera es porque a los dueños de los cines no les interesa el cine mexicano, ni el cine de calidad de otros países".

Finalmente, señaló que no apoya ciegamente al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

"Tengo muchísimas cosas que reclamarle y que proponerle. Por ejemplo, desde que él era jefe de Gobierno yo dije que a él no le importaba el teatro, porque yo creo que no lo conoce y que no va al teatro, punto. Pero tampoco le podíamos decir: “¡Oiga, usted que es el jefe de Gobierno, tiene que ir al teatro y tiene que darse cuenta!” Es muy difícil, y ahora que es presidente, pues mira, también hay cosas que son prioridad: tenemos más de 10 millones de personas en la hambruna, con debilidad mental, porque no comen bien, esa debería ser la prioridad de todos, no sólo del gobierno, porque se puede perfectamente… Y después veremos si hay más dinero para el cine, para los bailarines, que apenas comen, para los teatreros, que no tienen chance de comer de su trabajo aunque son muy buenos actores… Perdón, pero no me voy a poner a pelear para que hagamos más de 200 películas, cuando hay un chingo de prioridades que se tienen que resolver… No puedo pensar en millones de pesos para Imcine sin pensar en la gente de la Sierra de Tapijulapa… o del desierto, ¡Hay poblaciones enteras en el desierto donde milpa no crece! ¡Están muy mal económicamente!

||Con información de Alejandro Castro||

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer